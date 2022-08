Vem aí 2ª edição do Domingo na Vila

OSÓRIO – No próximo domingo (28), a Vila Olímpica, localizada na Avenida Marcílio Dias, 850, no bairro Medianeira, receberá a segunda edição do Domingo na Vila. A prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, irá realizar uma série de atividades gratuitas para a população osoriense, entre às 14h e às 18h.

No Ginásio A, ocorrerá os treinos de Vôlei (das 14h às 16h) e de Futsal (das 16h às 18h). No Ginásio B vão ser realizadas as seguintes oficinas: Fuxico (14h), Capoeira (14h), Judô (15h), Balé (15h), Jiu-Jitsu (16h), Boxe (17h).

Na área externa da Vila Olímpica, a Unidade Móvel de Saúde estará realizando a aplicação das vacinas contra Covid-19 e gripe, além da aplicação da Gotinha contra a poliomelite para as crianças. Além disso, os agentes estarão realizando orientação sobre a saúde bucal. Já os alunos do Curso Técnico de Enfermagem do Senac estarão realizando a medição de pressão.

Para as crianças, o Grupo de Escoteiros do Marquês de Herval irão realizar uma série de atividades. Já o Sesc irá disponibilizar brinquedos infláveis. Ainda acontecerão apresentação de Hip Hop. Lembrando que o evento contará com a participação das participantes do concurso de beleza Nova Garota RS.

E não para por aí: no prédio administrativo irá acontecer duas sessões com a peça teatral Em caso de Quarentena, Disque 4, marcadas para às 14h e 16h. A partir das 14h também iniciam as aulas de violão. Já o Instituto Mix estará realizando cortes de cabelo e barba, durante toda a tarde.

A prefeitura pede que todos os participantes levem roupas e agasalhos que serão destinados aos moradores em situação de vulnerabilidade da cidade. Os donativos podem ser entregues no administrativo da Vila Olímpica, das 14h às 18h, enquanto rolar o evento.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some