Entre os dias 19 e 26 de novembro, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento, Cultura e Juventude, vai realizar a Feira do Livro. Na sua 36ª edição, a Feira vai ter como Patrono Luiz Maurício Azevedo. O Xerife vai ser Iosvaldyr Carvalho Bittencourt Júnior. Já a homenagem será feita a Maria Marques e Oliveira Silveira (In memorian).

Com o tema: ‘Livros, leitura e protagonismo: narrativas negras e diversidade cultural’, a proposta para esse ano é também celebrar o cinquentenário da evocação do 20 de Novembro, por meio do qual passou-se a exaltar e reconhecer a personagem histórica exponencial de Zumbi dos Palmares, importante referência simbólica para a comunidade afro-brasileira, em razão da sua luta em favor da liberdade e resistência ao regime escravocrata brasileiro.

A Feira ocorrerá no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, onde estarão as barracas dos livreiros, as exposições e o Palco da Feira. Ao todo, vão ser sete expositores. Além da programação presencial, também vão ser realizadas lives na Página do Facebook da prefeitura. A programação completa deve ser divulgada nos próximos dias. Vale ressaltar que todas as atividades vão ser realizadas cumprindo os protocolos de segurança em relação ao combate a pandemia.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some