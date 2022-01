A cidade de Osório vai receber no dia 15 de janeiro a Borússia Trail. A prova de maratona, realizada pela Biolchi Eventos, vai ser disputada em duas modalidades (nove quilômetros e 4,5km), nos naipes Masculino e Feminino, sendo divididas as categorias por idade. Serão entregues troféus para os cinco primeiros da categoria Geral (Masculino e Feminino), além dos três primeiros por faixa etária. Os demais atletas que completarem a prova vão receber medalhas de participação.

A largada está marcada para às 8h, com saída da igreja paroquial na frente do cemitério, na Estrada Geral da Borússia. As inscrições ocorrem até o dia 10/01 e podem ser feitas no endereço eletrônico: www.centraldacorrida.com.br/borussia-trail. O valor varia entre 50 e 100 reais, conforme a categoria que o atleta for participar. Mais informações no número: (51) 99933-2079.

Foto: Divulgação

