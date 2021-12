Inicia na próxima quinta-feira (16), o Circuito Verão Padel Life 2022. A competição vai ser disputada em três etapas nas cidades de Osório e Xangri-lá. Em Osório, os jogos vão ser disputados na Padel Life, localizada as margens da ERS-030, 780, no Parque do Sol.

Ao todo, são esperadas aproximadamente 100 duplas de todo o RS e também de Santa Catarina. A competição vai ser disputada nos naipes Masculino (Open, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria) e Feminino (3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria). Os jogos da 1ª etapa ocorrem entre quinta (16) e domingo (19). Já as demais etapas estão previstas para janeiro e fevereiro de 2022.

O Circuito Verão Padel Life 2022 é patrocinado pela Lima & Lucas – Imobiliária e Construções e Lagoon, e conta com apoio das seguintes empresas: Drop Shot, Uniexpress, Doces Maquiné, Alma Pescados, FNP Capão da Canoa, Investe, Grupo Zona nova, Pedrazzi Imóveis, Multilar e AS Celular.

A MODALIDADE

O jogo é disputado sempre em duplas. A bola é idêntica à de tênis pois varia na pressão interior. Mas o campo tem algumas diferenças em relação a este desporto, pois tem 20 metros de comprimento por 10 metro de largura, com paredes nos fundos e parte das laterais. Alguns, mais sofisticados, utilizam vidro ou blindex no lugar das paredes, permitindo excelente visualização do jogo. O restante é cercado por telas ou redes de metal, sendo que o piso pode variar do cimento à grama oficial.

O diferencial do Padel para outros esportes de raquete é a interação das paredes, uma vez que elas recolocam a bola em jogo, o que dá mais emoção e dinamismo à disputa de um ponto.

FOTO: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some