Vem aí o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos

O craque do Futebol de Cegos Ricardinho não teve tempo nem de se recuperar após a derrota para a Argentina na final da Copa América na última sexta-feira (28/10), e uma semana depois já estará em quadra novamente, dessa vez defendendo as cores da Associação Gaúcha de Futebol para Cegos (Agafuc), para disputar o Campeonato Brasileiro. A competição acontecerá entre os dias seis e 13 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo (SP).

Ricardinho vai em busca do

seu oitavo título.

O osoriense vai em busca do seu oitavo título da competição. Já a Agafuc, atual campeã, busca o seu sexto troféu. A equipe gaúcha está na chave A da competição ao lado de Uniace (DF), Escema (MA), Adesul (CE) e INV (SP). Ao todo, são três grupos com cinco times, onde eles jogarão dentro do grupo, avançando os oito melhores geral para o mata-mata.

CHAVE A CHAVE B CHAVE C Agafuc (RS) Apace (PB) Cedemac (MA) Uniace (DF) AMC (MT) Maestro (PR) Escema (MA) Apadv (SP) Apadevi (PB) Adesul (CE) Acergs (RS) CFCP (PA) INV (SP) CAP (BA) Adef (DF)

A Agafuc faz a partida de abertura da competição, no domingo (6), contra o INV, a partir das 9h. Na segunda (7), a equipe volta à quadra para encarar o Escema, às 15h e 45min. Após folgar um dia, o time gaúcho joga na quarta-feira (9), contra a Adesul, a partir das 9h. O último jogo da 1ª fase acontece na quinta (10), a partir das 17h, contra a Uniace.

Caso se classifique, as partidas das quartas de final acontecem na sexta (11). Avançando, as semifinais acontecerão no sábado (12), com as disputas de medalhas previstas para a manhã de domingo (13). Lembrando que todos os jogos (veja tabela completa no final da matéria) serão transmitidos pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV), no seu Canal do Youtube. Já as partidas finais costumam ser transmitidas na TV fechada, pelo canal Sportv.