Vem aí o Domingo na Vila

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer, irá realizar no próximo domingo (19), uma série de atividades gratuitas para a população osoriense. Durante toda a tarde as dependências da Vila Olímpica irão receber atividades de Artesanato, Fuxico, Balé, Dança, Judô, Aikidô, Jiu-Jitsu, Futsal, entre outras. Também serão realizadas apresentações de Hip Hop.

Para as crianças, vão ser disponibilizados brinquedos infláveis. O Instituto Mix fará o corte de cabelo gratuitamente. Além disso, as Secretarias de Saúde e Assistência Social estarão realizando a verificação da pressão arterial e arrecadando donativos para a Campanha do Agasalho.

A programação inicia a partir das 14h. A seguir veja a programação completa do Domingo na Vila:

DOMINGO NA VILA Das 14h às 16h Futsal Prof. Rodrigo Ginásio A Das 14h às 18h Mostra de Fuxico e Artesanato Profa. Filló e alunas Ginásio B Das 14h às 18h Medição de Pressão Unidade Móvel de Saúde Administrativo Campanha do Agasalho Secretaria Assistência Social Corte de Cabelo Instituto Mix 14h Balé Profa. Bianca Ginásio B 14h e 45min Judô Sensei Adilson Vaqueiro Ginásio B Das 15h às 17h Grupo de Corrida Prof. Marcel Pista 15h e 30min Jiu-Jitsu Profa. Vanessa Ginásio B 16h e 15min Aikidô Sensei Marco Aurélio Ginásio B 17h Dança e Funcional Dance Profa Cida Santos Ginásio B

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some