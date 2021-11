Entre os dias sete e oito de dezembro vai ser realizado na cidade a 1ª Copa Osório de Futevôlei. A competição vai ser disputada no Clube de Esportes Soul Beach, localizado na Rua Santos Dumont, 2.434, no Albatroz, em frente ao campo do Gepol.

Ao todo, vão ser disputadas cinco categorias: Iniciante (até um ano de Futevôlei), Bronze, Livre (Prata e Ouro), Veterano e Mista. Vão ser, no máximo, 15 duplas por categoria. As inscrições podem ser feitas pelo telefone: (51) 98418-6559 (com o Titiu). O valor é de 100 reais por dupla. Haverá premiação para os três primeiros colocados em cada categoria, com entrega de troféus, além de brindes.

O Municipal de Futevôlei começa no dia 07/12, a partir das 17h e segue no dia 08/12, a partir das 8h e 30min. Vale ressaltar que está previsto para o dia 07/12, um show com o DJ Juninho.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some