OSÓRIO – A prefeitura municipal disponibilizou no seu site a emissão dos Boletos de pagamento do ISS Fixo e o ISS/Alvará. O vencimento do primeiro ocorre na próxima segunda-feira (18). Já a Taxas Sanitária e de Localização podem ser feitas até 22 de agosto.

Vale ressaltar que as guias não serão enviadas pelo Correio. Para ter acesso as guias de pagamento, basta acessar o link: osorio.atende.net/autoatendimento/servicos/guias-de-iss-alvara. O Imposto Sobre Serviços (ISS) é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos.

