Veraneio em 2023 irá incrementar vendas no Litoral gaúcho

A temporada de Verão que recém começou deve ser de grande movimento no Litoral gaúcho, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, quando acontece o Carnaval 2023. Com um cenário de maior controle da pandemia e a expectativa do incremento do turismo interno, os lojistas das cidades litorâneas podem esperar uma forte presença de consumidores e aumentarem suas vendas.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) estima que as vendas do comércio no Litoral sejam ampliadas de forma consistente no veraneio 2023, podendo ter um crescimento de até 15% na comparação com o mesmo período de 2022, quando ainda existiam restrições à circulação dos veranistas. “Existem fatores que devem estimular viagens internas pelas nossas praias. Um deles é a alta do dólar, que freia o turismo externo e acaba levando mais veranistas ao nosso litoral. As projeções de hotéis lotados, de dias quentes e propícios a estar na praia devem contribuir para que os gaúchos se voltem mais ao consumo nesse período. Por isso, é importante que os lojistas estejam preparados para dar conta de uma demanda crescente”, avalia o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

O dirigente lembra que bares, restaurantes, supermercados e lojas com vestuário leve, acessórios, calçados e produtos farmacêuticos devem concentrar a maior procura de parte dos consumidores. Ainda assim, mesmo os estabelecimentos que comercializam bens de maior valor agregado podem ter suas vendas ampliadas nesse período quando a população litorânea quase triplica. “A perspectiva de muitas pessoas passando suas férias no nosso litoral, com picos de movimento aos finais de semana é grande. Depois de 3 anos de restrições, existe a vontade de sair, de visitar as praias e aproveitar alguns dias de descanso. Viajar para outros destinos no Brasil e no exterior está caro e isso, certamente, vai intensificar o turismo local”, lembra Vitor Augusto Koch.

Outro aspecto que o veraneio gaúcho favorece é o crescimento da procura por mão-de-obra. Com a expectativa de incremento das vendas, os comerciantes projetam contratar mais trabalhadores temporários. Um exemplo, é o FGTAS/SINE, que está disponibilizando 654 vagas de emprego no Litoral Norte, por meio do Sine Móvel.