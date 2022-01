OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, divulgou na última sexta-feira (31/12), a programação do Verão Integração. As diversas atividades vão ser realizadas em parceria com o Serviço Social do Comércio do RS (Sesc), todas de maneira gratuita, e acontecerão todas na praia de Atlântida Sul. A programação inicia na quinta-feira (6) e segue até o dia 13 de fevereiro. Veja a seguir a programação completa no facebook da Prefeitura de Osório:

https://www.facebook.com/PrefeituraDeOsorio/posts/5148053251895686



