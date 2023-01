Verão Integração terá show com Lipe Araujo

OSÓRIO – A programação do Verão Integração segue a todo vapor. De terça a domingo, a Praça da Integração, em Atlântida Sul, recebe diversas atividades no Parque Recreativo. As ações, realizadas pela prefeitura, em parceria com o Sesc, acontecem de maneira gratuita, com início às 16h.

Nesta sexta-feira (13), haverá uma programação especial voltada para o meio ambiente. Está previsto o lançamento da Cartilha Digital: Nossa Orla Marítima – Ecossistemas e Conservação. Além disso, vai ocorrer uma exposição itinerante com o pessoal do Museu de Ciências Naturais (Mucin) e do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), ambos realizados pela Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte.

E ainda tem mais! A Corsan estará na praia realizando atividades do H2OJE. Desenvolvida, em parceria com a Splora, o H2OJE é um sistema integrado que reúne informações e alerta sobre sustentabilidade hídrica. Muito além de um agregador de conteúdo, a proposta é criar consciência a partir de uma transformação cultural. Mais informações em: www.h2oje.com.

Também haverá o ‘Plante uma árvore nativa’, onde serão doadas mudas de porte pequeno para a população, com orientações de plantio. A organização pede para quem poder levar tampas de garrafa PET, as quais serão doadas para o ‘Amigo dos Animais’, grupo que atende animais abandonados e em situação de vulnerabilidade do município.

Já no sábado (14), a programação ambiental segue a partir das 16h, com atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária; pela Rede de Educação Ambiental do Litoral Norte; pelo grupo Aterra (Maquiné) e pela Corsan.

SHOWS DE MÁGICA E MUSICAL

O Verão Integração também terá outras atrações especiais. No palco da RecreArte, unidade móvel do Sesc-RS, nesta sexta (13), às 18h, haverá show de mágica do premiado artista Bruno Mariotti, que promete uma apresentação dinâmica e criativa para cativar crianças e adultos. Já no sábado, a partir das 19h, a Praça da Integração receberá um show com o cantor Lipe Araujo. Natural de Charqueadas, o menino de 14 anos de idade começou a aparecer no cenário musical quando participou do programa The Voice Kids, da Rede Globo. No time de Michel Teló, o gaúcho, que canta Sertanejo, acabou caindo na fase da Batalhas, onde foi derrotado por Manu Ferraz.

Pelas redes sociais, Lipe mandou um recadinho para a comunidade osoriense: “2023 começando com tudo! Neste sábado (14/01), faremos um SHOWZÃO na Atlântida Sul no Verão Integração. Será incrível, muita moda boa e repertório novo, quero te ver lá”, afirmou o cantor. Lembrando que o show é gratuito e aberto a todas as idades.

Show com Lipe Araujo acontecerá sábado (14)

Fotos: Divulgação