Vereadores aprovam dois Projetos de Lei

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (19), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Ed Moraes, João Pereira, Julio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Ao todo, foram aprovados 10 Pedidos de Providência, oito Pedidos de Indicação e um Requerimento. Além disso, foram aprovados dois Projetos de Lei (PLs), ambos de autoria do Executivo osoriense, os quais alteraram as Leis Municipais nº 6.516/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA), Lei nº 6.521/2021 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2022 e Lei nº 6.565/2021 que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2022 e suas alterações, incluindo o crédito adicional especial e os elementos de despesa em ações já existentes.

O PL 104/2022 autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 3,5 mil, sendo repassado dois mil para Secretaria de Finanças, mil reais para a Secretaria de Educação e R$ 500,00 para a Secretaria de Saúde. Já o PL 109/2022 autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 5.586,33 (cinco mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos). O dinheiro será repassado para a Secretaria de Administração (R$ 3.586,33) e para o Gabinete do prefeito (dois mil reais).

Todos os textos seguem para a sansão do prefeito e começarão a valer assim que forem publicados do Diário Oficial. Na próxima terça-feira (26), acontecerá uma nova Sessão Interiorizada, a partir das 19h. A Sessão, que será realizada no Aguapés, é aberta ao público e será transmita pela Página do Facebook e pelo Canal no Youtube do Legislativo de Osório.

HOMENAGENS DO LEGISLATIVO

Durante a Sessão foram entregues votos de congratulações a voluntários que prestam serviços em oficinas e projetos desenvolvidos junto à Assessoria de Esporte e Lazer da prefeitura na Vila Olímpica. A homenagem foi proposta pelo vereador Lucas Azevedo (MDB), por meio do Requerimento 035/2022, aprovado por unanimidade na Sessão do dia 05/07.

O proponente destacou os esforços da equipe da Assessoria de Esporte e Lazer, sob a gestão da assessora Maria Aparecida Santos Moreira da Silva (Cida), em parceria com voluntários e a Ong Educa Hoje, que dedicam tempo, recursos e energia para disponibilizar à população atividades de qualidade. Conforme Lucas, mais de 500 alunos são atendidos nas oficinas e projetos disponibilizados gratuitamente, em diversas modalidades esportivas e artísticas. Ao destacar que a cultura do voluntariado transforma vidas, em nome da Casa Legislativa, o vereador parabenizou os homenageados pela dedicação no desenvolvimento das atividades voltadas a crianças, adolescentes e idosos.

Receberam a distinção os seguintes voluntários: Adilson Vaqueiro Oliveira (Judô), Anelise Leotte Bach (Ginástica Funcional para 3ª Idade), Bianca Maciel Dachi (Ballet Contemporâneo), Diogo Rosa (Basquete), Jonatas Goldani Becker (Violão), Marcos Aurélio dos Santos Silveira (Aikido), Maria Filomena da Silveira Santos (Fuxico e Artesanato), Meregalli (Futsal), e Sérgio Primo Pereira (Jiu-Jitsu).

Além deles, também foram homenageados: André Luis da Silva Ramos (Jiu Jitsu), Marcel Meregalli Soares (Corrida de Rua), Anildo Pereira dos Santos (Boxe), Julio Ramos (Futsal Sub-9), Luís Antônio Pereira dos Santos (Capoeira), Valdinei Hilário (Handebol) e Vanessa Bertuol Boff Ramos (Jiu Jitsu). Vale ressaltar que eles não puderam comparecer, sendo recebidos os certificados pela assessora de Esportes Cida.

