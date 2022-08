Vereadores aprovam PL que cria Projeto Pomar Urbano

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (23), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes e João Pereira do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas. Novamente, o vereador Lucas Azevedo (MDB) não compareceu à Sessão devido a problemas de saúde.

Ao todo, foram aprovados dois Requerimentos, dois Pedidos de Indicação e três Pedidos de Providência. Também foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 121/2022, de autoria do vereador Maicon Prado. O PL cria o Projeto Pomar Urbano, destinado ao plantio ou reposição de árvores de espécies frutíferas em áreas públicas do município. De acordo com o texto, a implementação da iniciativa ocorrerá, preferencialmente, nos parques urbanos, praças e demais áreas verdes da cidade, a critério do Poder Executivo.

Conforme o vereador Maicon, quando executado nas áreas das escolas da Rede Municipal de ensino, o projeto poderá contar com a participação da comunidade escolar, com o objetivo de despertar o interesse do aluno para a valorização e os cuidados com os recursos naturais, por meio do contato com as plantas. Além da finalidade ambiental, o projeto é voltado à melhoria da saúde pública, possibilitando que a população tenha acesso às frutas, estimulando a alimentação saudável.

O texto segue para a sansão do prefeito Roger Caputi e começa a valer assim que for publicado no Diário Oficial.

PEDIDO DE VISTAS

Outros três Projetos de Lei que seriam votados durante a Sessão tiveram pedidos de vista. O líder da Bancada do MDB, Ed Moraes, pediu vistas ao PL 115/2022, que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo, de autoria do vereador Lucas Azevedo (MDB), visto que o proponente não estava presente na Sessão. O vereador Ed também pediu vistas ao PL 123/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Coelhão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placa ou painel nos imóveis locados pelo Poder Público Municipal.

Já o líder da Bancada do PDT, Ricardo Bolzan, pediu vistas ao PL 124/2022, do Executivo, que autoriza a inclusão de elemento de despesa e abertura de crédito especial por redução orçamentária no valor de R$ 207 mil, nas Secretarias de Educação e de Assistência Social e Habitação. Com isso, os três projetos seguiram sendo analisados e poderão ir à votação em uma nova Sessão.

HOMENAGEM A ESCOLA RURAL

Durante a Sessão foi realizada uma homenagem a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural). Os votos de congratulações foram outorgados, por meio do Requerimento 040/2022, de autoria do vereador Miguel Calderon, em comemoração aos 70 anos da instituição, celebrados no último dia 08/07.

A placa comemorativa foi recebida pelo diretor Edson Silva da Silva, acompanhado das vice-diretoras Cristiana Bernardes e Luciana dos Santos, e da supervisora Sabrina Inês Batista. A entrega da honraria contou com a presença do ex-diretor da instituição de ensino e ex-vereador Ildo Trespach, do ex-vereador Gil José Davoglio (que lecionou na Escola) e do ex-vice-diretor Carlos Augusto Fontoura.

Durante as manifestações, os vereadores salientaram que o educandário, ao longo de sete décadas, vem contribuindo na construção de uma sociedade humana e fraterna, responsável pela formação de milhares de cidadãos. O proponente da homenagem destacou o histórico da instituição de ensino, que nos anos 50 era intitulada como Escola Normal Rural. Na época ela era responsável pela formação de professores rurais em cursos regulares e intensivos, pelo período de dois decênios, tendo à frente o professor Juraci Jaques Pasquotto.

O Instituto de Educação Rural foi inaugurado em 1964, na gestão do professor Luiz Carlos Ehlers. Já em 1972, assumiu a direção o professor David Clemente Aumont, consolidando o Curso Fundamental e dando início ao Centro de Treinamento de Professores e ao curso Técnico em Agropecuária, que hoje existe de forma integrada ao Ensino Médio. A escola também oferece o curso Técnico em Meio Ambiente Integrado e o Ensino Médio Regular. Atualmente, conta com 57 professores e 19 funcionários, acolhendo 727 alunos.

Vereadores ao lado de representantes da Rural e figuras que passaram pela Escola.

FOTOS: Adriana Davoglio

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some