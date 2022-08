Vereadores aprovam PL que institui Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Cicloturismo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (16), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes e João Pereira do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas. O vereador Lucas Azevedo (MDB) não compareceu à Sessão devido a problemas de saúde.

Ao todo, foram aprovados um Requerimento, cinco Pedidos de Indicação e 10 Pedidos de Providência. Também foram aprovados dois Projetos de Lei (PLs), incluindo o 111/2022. De autoria do vereador Miguel Calderon, o texto institui a Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Cicloturismo no município.

O projeto tem como objetivos: Incentivar o uso da bicicleta e o turismo ecológico; A melhoria da saúde e bem-estar dos cidadãos, por meio da promoção do lazer e da atividade física; A valorização da cultura e dos atrativos turísticos; O desenvolvimento dos arranjos produtivos locais e movimentação da economia; A promoção da mobilidade e acessibilidade; e também promover aspectos de segurança que envolvam essa prática.

Também foi aprovado o PL 129/2022. De autoria do Executivo, o projeto concede patrocínio à instituição Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos do Litoral Norte para a realização da Etapa Classificatória de Paleteada ABCCC Osório. O evento acontecerá no Parque de Eventos do Piquete de Laçadores Mathias Velho Pacheco, no distrito de Passinhos, entre os dias 20 e 21 de agosto.

Todos os textos seguem para a sansão do prefeito Roger Caputi e começam a valer assim que forem publicados do Diário Oficial. A próxima Sessão da Câmara de Vereadores está marcada para a próxima terça-feira (23), a partir das 19h. A Sessão é aberta ao público e será transmita pela Página do Facebook e pelo Canal no Youtube do Legislativo de Osório.

TRIBUNA LIVRE

O conselheiro da União dos Servidores da Saúde dos Municípios do Litoral Norte (USSLIN), enfermeiro William Rogério Aretz Brum, ocupou o espaço da Tribuna Livre. Durante a sua fala ele abordou legislações que tratam sobre vantagens funcionais dos servidores da área da saúde. O pagamento do piso dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, estabelecido pela Emenda Constitucional nº 120, publicada em maio de 2022, foi reivindicado pelo conselheiro, que solicitou, a nomeação de enfermeiros aprovados em concurso público do município. Integrantes da USSLIN acompanharam a fala de William.

HOMENAGENS

Durante a Sessão foram outorgados Votos de Congratulações ao Embaixador Barber Week e ao CTG Estância da Serra. O primeiro foi homenageado, por meio do Requerimento 049/2022, de autoria do vereador Luis Carlos Coelhão. O barbeiro profissional Adriano de Souza Arceno, que exerce a profissão há 38 anos, foi nomeado ‘Embaixador Barber Week 2022/2023’, em evento realizado em julho, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo (SP).

Em 2019 Adriano foi palestrante do evento como autoridade vip, retornado como embaixador em 2023. Recentemente ele recebeu também o reconhecimento nacional e internacional como barbeiro profissional e instrutor técnico pena Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza (CNPB). Ele é o primeiro a receber o título no RS como barbeiro profissional da região do Litoral Norte.

Vereador Coelhão (esquerda) entregou a

homenagem ao barbeiro Adriano Arceno.

O CTG Estância da Serra foi homenageado por meio do Requerimento 023/2022, de autoria do líder da Bancada do MDB, o vereador Ed Moraes, pela participação vitoriosa na modalidade Danças Tradicionais, na categoria Mirim, no 1° Rodeio Artístico de Esteio, ocorrido em maio, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. Além do CTG, também recebeu os votos de congratulações o Grupo de Invernada de Danças. A homenagem, por meio do Requerimento 050/2022, foi proposta pelo vereador Coelhão, pelos prêmios conquistados no 26º Festival Estadual de Danças Tradicionais (Festmirim), realizado em julho, na cidade de Santa Maria.

Vale ressaltar que, antes das homenagens, alguns dos integrantes se apresentaram no palco do Plenário da Câmara. Os diplomas foram recebidos pelo capataz Germano Trevisan, representando o patrão do CTG Estância da Serra, João Adauto; pela 1ª Prenda Mirim da 23ª Região Tradicionalista, Valentina Nunes Ferreira; e por Isabella Nunes da Silva, Gabriel Ibañez, Lourenço Messagi e Felippe Stenzel, que representaram, respectivamente, os responsáveis técnicos Bruna Pereira e Thiago Colombo e os coreógrafos Jocelito Quadros e Robson Cavalheiro.

Vereadores ao lado dos integrantes do CTG Estância da Serra.

Fotos: Adriana Davoglio

