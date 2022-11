Vereadores aprovam Projeto que altera atividades dos servidores do Legislativo

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (22), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Pelo placar de 7 votos favoráveis a 1 contrário, foi aprovado o Projeto de Resolução 006/2022, que altera o artigo 4º da Resolução nº 002, de 11 de dezembro de 2018. O vereador Maicon foi o único que votou contra a aprovação. O texto passará a ficar da seguinte maneira: “Todos os servidores, ocupantes de cargos em comissão e/ou de função gratificada, deverão descrever as atividades desempenhadas durante o mês, bem como o tempo estimado para a execução das referidas atividades”. Conforme o Projeto, a mudança do texto se justifica “já que a frequência destes servidores é aferida por controle de efetividade, diferentemente dos servidores efetivos que, com o final da pandemia, voltarão a ter sua frequência controlada por meio de ponto eletrônico biométrico”.

Também foram aprovados, de maneira unânime, um Pedido de Indicação (217/2022) do vereador Ricardo Bolzan e quatro Pedidos de Providência de autoria dos vereadores Ricardo Bolzan (267/2022), Maicon Prado (268 e 269/2022) e João Pereira (270/2022). Todos os textos estão disponíveis na íntegra no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br). A próxima Sessão está marcada para ocorrer na próxima terça-feira (29), a partir das 19h, novamente no Plenário do Legislativo osoriense, sendo aberta ao público em geral. Lembrando que ela será transmitida ao vivo pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores.