Vereadores entregam honraria a Escola Cônego Jacobs

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (22), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Ao todo, foram aprovados 12 Pedidos de Indicação, seis Pedidos de Providência, duas autorgas de Votos de Congratulações, um Requerimento e uma Moção. Vale ressaltar que não ouve nenhum Projeto de Lei votado na Ordem do Dia.

Na próxima terça (31), será realizada mais uma Sessão Interiorizada da Câmara. Após passar por Passinhos e Morro da Borússia, o Legislativo osoriense chegará a Atlântida Sul. A Sessão está marcada para iniciar as 19h.

HOMENAGEM A CÔNEGO JACOBS

Durante a Sessão, os vereadores realizaram a entrega de Votos de Congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Cônego Pedro Jacobs, em razão dos 60 anos de fundação, celebrados no último dia oito de maio. A entrega da honraria contou com a presença da equipe diretiva da instituição de ensino. Todos os vereadores aproveitaram a ocasião para parabenizar a Cônego Jacobs pela relevância do trabalho desenvolvido na área da Educação do município, inclusive pelo atendimento educacional especializado.

A Escola, que possui aproximadamente 400 alunos, foi homenageada por meio do Requerimento no 016/2022, de autoria de todos os vereadores. A distinção foi entregue pelo líder do Progressistas, Miguel Calderon, à diretora Luana Souza Vichinheski, a vice-diretora Florentina Andrioli Moro Costa, a supervisora Catileia Ferraz Dreher, a orientadora Silvia Maria Rodrigues e a professora Luana Reis.

FOTOS: Adriana Davoglio

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some