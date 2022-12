Vereadores entregam Votos de Congratulações a osorienses

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (13), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Ao todo, foram aprovados dois Requerimentos, três Pedidos de Providência e três Projetos de Lei (PLs). Entre os PLs aprovados está o 161/2022. De autoria do vereador Ed Moraes (MDB), o projeto denomina a Travessa localizada no quilômetro seis da rodovia ERS-389 Nelson Gonçalves (Estrada do Mar), na localidade da Várzea do Padre, como Recanto do Paraíso. Ele foi aprovado de maneira unânime.

Também foram aprovados por unanimidade dois projetos do Executivo. O PL 181/2022 altera a Lei Municipal nº 6.038, de 10 de maio de 2018, que dispõe sobre a política municipal de patrocínio institucional e dá outras providências. Com isso, o novo texto passa a ver da seguinte maneira: “Fica dispensada a comprovação quando o requerente do patrocínio institucional realizar o evento no território do município de residência e domicílio para pessoa natural e/ou sede ou funcionamento no município para pessoa jurídica de direito privado.

Já o projeto 190/2022 altera a Lei Municipal nº 5.873, de 24 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do Poder Executivo e dá outras providências e a Lei Municipal nº 3.853, de 07 de junho de 2006, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais e dá outras providências. Conforme o PL, o número total de vagas do cargo de Cuidador – Educador Social, passará de 10 para 13.

Os textos seguirão para sansão do prefeito Roger Caputi e passarão a valer assim que forem publicados no Diário Oficial.

HOMENAGEM A CICLISTA

Os vereadores entregaram Votos de Congratulações a Lisandra Uhmann. A atleta, radicada em Osório, concluiu a Audax Floripa, prova de ciclismo de longa distância que teve um percurso de mil quilômetros, passando pelos estados de Santa Catarina e RS. A competição ocorreu entre os dias 09 e 12 de outubro. Além de Lisa, apenas outros três dos 23 ciclistas participantes conseguiram completar o trajeto. A homenagem foi entregue pelo vereador Ed Moraes, por meio do Requerimento 065/2022. Durante a entrega, a atleta estava acompanhada do esposo Julio Ribas.

Atleta Lisa Uhmann recebeu homenagem do vereador Ed Moraes ao

lado do esposo Julio Ribas (direita).

OUTRAS HOMENAGENS

Também durante a Sessão, foram entregues Votos de Congratulações a 18 cidadãs e cidadãos negras e negros do município. A homenagem foi proposta pelo vereador Lucas Azevedo (MDB), por meio do Requerimento 072/2022, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Os nomes foram escolhidos pelos nove vereadores devido como reconhecimento dos relevantes serviços prestados à sociedade osoriense. A entrega dos certificados foi acompanhada por familiares e amigos dos homenageados.

Foram homenageados os seguintes cidadãos e cidadãs osorienses: Aline Brasil (Vágner Gonçalves), Benta Reginalda da Silva (João Pereira), Estela Maris Nunes da Silva (Maicon Prado), Francisca Dias (Ricardo Bolzan), Isabel Silveira dos Santos (Ed Moraes), Iosvaldyr Carvalho Bittencourt (Ricardo Bolzan), Joaquim Borges (Lucas Azevedo), Jocelia Souza da Silva (Charlon Muller), José Vilmar de Araújo (Luis Carlos Coelhão), Luiz Carlos da Silva Gonçalves (Charlon Muller), Maria da Conceição de Oliveira (Miguel Calderon), Maria Isabel da Silveira Barbosa Alves (Lucas Azevedo), Oscar Rosa dos Santos (Ed Moraes), Paulo Jesus Alves de Lima – Paulinho Di Casa (João Pereira), Pedro Machado dos Santos (Miguel Calderon) e Sandra Mara Rolim de Araújo (Luis Carlos Coelhão). Vale ressaltar que os homenageados Batista Rodrigues (indicado pelo vereador Maicon) e Elias Silveira (indicado pelo vereador Vágner) não puderam comparecer à cerimônia e receberão os Votos de Congratulações em uma outra ocasião ainda sem data marcada.

Vereador Charlon entregou homenagens a Luiz Carlos Gonçalves e Jocelia Silva. Vereador entregou homenagens a Oscar e Isabel Santos. : Vereador João Pereira entregou homenagens a Paulinho Di Casa e Benta.

: Vereador João Pereira entregou homenagens a Paulinho Di Casa e Benta. : Vereador Lucas Azevedo entregou homenagens a Joaquim Borges e Maria Isabel Alves. : Vereador Coelhão entregou homenagens a Sandra Mara e José Vilmar Araújo.

Vereador Maicon entregou homenagem a Estela Maris da Silva. : Vereador Calderon entregou homenagens a Maria Oliveira e Pedro Santos. Vereador Ricardo entregou homenagens a Francisca Dias e a Iosvaldyr Bittencourt.

Vereador Vágner entregou homenagem

a Aline Brasil.

Fotos: Adriana Davoglio