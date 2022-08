Vereadores homenageiam PTG Bocal de Prata durante Sessão da Câmara

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (2), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão marcou a volta do presidente da Casa, Charlon Muller (MDB), após ter saído para exercer o cargo de prefeito em exercício pelo período de 20 dias, durante as férias do prefeito Roger Caputi.

Com isso, Julio Mirim, que estava ocupando a cadeira de Charlon deixa o Legislativo e Miguel Calderon (Progressistas), presidente interino da Câmara durante a saída de Charlon, volta para a vice-presidência do Legislativo osoriense. Também estiveram presente na seção os demais vereadores: Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT.

Ao todo, foram votados e aprovados seis Pedidos de Indicação, três Pedidos de Providência e um Requerimento (058/2022), o qual solicita a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para realizar o estudo de viabilidade de implantação da Residência Multiprofissional em Saúde no município. Conforme a proposta, de autoria do vereador Coelhão, o grupo será composto por integrantes do Legislativo osoriense, Secretaria Municipal de Saúde, Sociedade Beneficente São Vicente de Paulo, Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual (CER III) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Também foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) 125/2022. De autoria do Executivo, o PL concede patrocínio cultural à microempresa individual Mauro Rafael Bublitz Mizuta para participar do evento Santo Ângelo em Dança, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de agosto, na cidade de Santo Ângelo.

O texto segue para a sansão do prefeito e começará a valer assim que for publicado do Diário Oficial. Na próxima terça-feira (9), acontecerá uma nova Sessão a partir das 19h. A Sessão é aberta ao público e será transmita pela Página do Facebook e pelo Canal no Youtube do Legislativo de Osório.

HOMENAGENS DO LEGISLATIVO

Ainda durante a Sessão de terça, foram outorgados Votos de Congratulações a duas instituições do município. O Conselho Regional de Psicologia do Estado foi agraciado por meio do Requerimento 038/2022, de autoria de todas as bancadas do Legislativo osoriense. A homenagem foi em alusão aos 60 anos de regulamentação da Psicologia no Brasil, que serão celebrados no próximo dia 27 de agosto.

A relevância do trabalho desenvolvido pelos profissionais da área, que recebeu maior destaque diante da pandemia, pela necessidade da busca de auxílio e acolhimento por parte da sociedade, foi ressaltada pelos vereadores. A distinção foi entregue ao coordenador do Polo Litoral Norte, o psicólogo Gilberto Gerson, e à psicóloga colaboradora, Lívia Caldieraro de Souza.

PTG BOCAL DE PRATA

O Piquete de Tradições Gaúchas (PTG) Bocal de Prata foi homenageado pelas conquistas obtidas em eventos tradicionalistas realizados no Estado. A entidade teve participação vitoriosa em competições na modalidade Danças Tradicionais, sendo premiada na categoria Adulto no 1º Rodeio Artístico de Esteio, ocorrido nos dias 22 e 23 de maio, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil; e nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, no 1º Rodeio Regional da 30ª RT, que aconteceu de 09 a 10 de julho, na Sociedade Gaúcha Lomba Grande, em Novo Hamburgo.

As distinções foram conferidas por meio de requerimentos de autoria dos vereadores Ed Moraes e Ricardo Bolzan. Os diplomas foram recebidos pelo patrão do PTG Bocal de Prata, Luis Soledade; e pelo capataz Miguel Fraga, que estavam acompanhados das prendas e peões que representam a entidade tradicionalista. Durante a homenagem, os vereadores destacaram a importância do incentivo à prática da dança, que contribui para a continuidade das tradições gaúchas, auxilia na qualidade de vida de diferentes faixas etárias, e promove a integração nas comunidades.

Vereadores ao lado dos integrantes do PTG Bocal de Prata.

Fotos: Adriana Davoglio

