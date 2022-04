OSÓRIO – A comunidade de Passinhos recebeu na noite de terça-feira (29/03), a primeira Sessão Interiorizada da Câmara de Vereadores. A Sessão, realizada no salão paroquial, contou com a presença dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas.

Ao todo, foram aprovados um Requerimento, 17 Pedidos de Providência, 13 Pedidos de Indicação e quatro Projetos de Lei (PLs). Os PLs 028, 029, 033 e 034/2022, todos de autoria do Executivo, foram votados com urgência e aprovados de maneira unânime.

Todos os projetos estão disponíveis no site da Câmara (www.camaraosorio.rs.gov.br). Os textos seguem agora para a sansão do prefeito Roger Caputi, passando a valer assim que forem publicados no Diário Oficial.

PL 028/2022 – Autoriza o Poder Executivo a incluir ação e dotação no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, bem como abrir crédito especial no valor de R$ 464 mil para a Secretaria de Saúde. Assim como o PL 029, o qual autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 110 mil, também para a Secretaria de Saúde.

PL 033/2022 – Autoriza o Poder Executivo incluir ação e dotação no PPA e LDO de 2022, bem como abrir crédito especial no valor de R$ 160 mil na Secretaria de Obras e Saneamento.

PL 034/2022 – Autoriza o Poder Executivo incluir ação e dotação no PPA e LDO de 2022, bem como abrir crédito especial no valor de R$ 300,00 na Secretaria de Administração.

TRIBUNA LIVRE – Conforme previsto na Resolução 002/2022, os moradores Gildomar Peixoto da Silva e Luiz Carlos Ladwig ocuparam a Tribuna Livre para apresentar reivindicações ao poder público. Entre as demandas elencadas, estão melhorias nas estradas, patrulha agrícola, nomes de ruas, segurança pública e viabilidade técnica para telefonia e internet. O subprefeito do distrito, Valmor Ribeiro, também acompanhou a sessão ordinária.

A próxima Sessão Ordinária da Câmara está marcada para a próxima terça-feira (5), a partir das 19h, no Plenário Francisco Maineri. Já a próxima Sessão interiorizada está prevista para acontecer na Borússia, em 24 de abril.

Foto: Josué Silveira

