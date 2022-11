Vereadores rejeitam novo pedido de cassação contra o prefeito Roger Caputi

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (8), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes e João Pereira do MDB; Luiz Carlos Coelhão, Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas. O vereador Lucas Azevedo justificou sua ausência devido a problemas de saúde.

Ao todo, foram aprovados 11 Pedidos de Providência, quatro Pedidos de Indicação e dois Requerimentos. Os vereadores também aprovaram dois Projetos de Lei (PLs), incluindo o 167/2022. De autoria do vereador Calderon, o texto denomina as ruas e a praça localizadas no loteamento Bosques de São Miguel. Conforme o PL, a Rua A passará a se chamar Rua Vinícius Martins Batista, a Rua B passará a se chamar Rua Adelino Alves Martins, a Rua C passará a se chamar Rua Francisca Petró e a praça do loteamento passará a se chamar Praça Francisca Alves Batista.

HOMENAGEADOS

Vinicius Martins Batista nasceu em Osório, no ano de 1987. Filho de Paulo Irani Alves Batista e Adelaide Colombo Martins Batista, Vinicius teve um irmão, chamado Eduardo. Ele cursou o Ensino Fundamental na Escola General Osório e formou-se como Técnico em Agropecuária na Escola Agrotécnica Federal de Sombrio (SC). Cursando Medicina Veterinária na Universidade da Região da Campanha (Urcamp), na cidade de Bagé, obrigou-se a interromper o curso em seu terceiro ano, em razão de um diagnóstico de câncer. Vinicius acabou falecendo em 2010, com 22 anos de idade, deixando de forma prematura e com muita saudade toda a sua família e amigos.

Adelino Alves Martins nasceu em Osório, no distrito de Passinhos, no ano de 1928. Filho de Arcênio José Martins e Jovelina Luiza Alves, casou-se com Mabilia Colombo Martins, com a qual teve quatro filhos: Abílio, Adelaide, Ainda e Alice.Servidor público estadual, Adelino trabalhou na Estação Experimental de Maquiné/Osório, na Escola Estadual Ildefonso Simões Lopes (Rural) e na Escola Estadual Maria Teresa Vilanova de Castilhos (Polivalente), até a sua aposentadoria. Ele faleceu em 2015, aos 87 anos de idade.

Francisca Petró nasceu em Santo Antônio da Patrulha, em 28 de janeiro de 1903. Filha de Francisco Petró e Ambrosina Paulo, atuou como servidora pública estadual. Francisca trabalhou na Escola Estadual Dr. Ary de Abreu Lima, atualmente Escola Amandio Francisco Fagundes, localizada no município de Terra de Areia. Ela faleceu em Osório, no ano de 1974, aos 71 anos de idade.

Francisca Alves Batista nasceu em Osório, no distrito de Passinhos, no ano de 1926. Filha de José Alves de Oliveira Sobrinho e Verginia Francisca da Silveira, casou com Victorino Pereira Baptista, com o qual teve quatro filhos: Adi Jesus, José Vitorino, Maria Conceição e Paulo Irani. Em 1965, Francisca e a família mudaram-se para a Sede do município, com intuito de dar continuidade nos estudos dos filhos. Ela dedicava-se aos afazeres do lar e no auxílio das atividades do comércio de leite, o qual oportunizava o sustento da família. Faleceu no ano de 2016, aos 89 anos de idade.

OUTRO PROJETO APROVADO

PL 166/2022 – De autoria do Executivo, concede patrocínio educacional e cultural no valor de 10 mil reais ao Grupo Escoteiros do Mar Marquês do Herval (Gemar 139) para realização do 9º De Vento em Popa, que será realizado entre os dias 26 e 27 de novembro, no camping da Lagoa do Peixoto.

Os textos seguem para sansão do prefeito Roger Caputi e começam a valer assim que forem publicados no Diário Oficial.

PEDIDO DE CASSAÇÃO REJEITADO

Os vereadores rejeitaram, pelo placar de 4 a 3, o terceiro pedido de cassação do prefeito Roger. Votaram contra o pedido os vereadores do MDB Ed Moraes e João Pereira; Miguel Calderon do PP; e o vereador do PDT, Vágner Gonçalves. Lembrando que o presidente Charlon Muller só votaria em caso de empate na votação.

Desta vez, o processo (nº 28.768/2022) foi pedido pelo senhor Helio Bogado (Ploter). Conforme o documento, a denúncia é de um suposto “atentado ao princípio constitucional da impessoalidade e da moralidade”. Segundo o processo, a empresa do irmão do prefeito Caputi estaria sendo contratada por uma outra empresa, não sendo permitido a sublocação, além da contratação do ex-marido da primeira dama. Segundo Ploter, “uma forma de auxiliar nas despesas”, uma vez que os filhos do casal estariam morando com Roger.

Questionado por mais um pedido de cassação do prefeito rejeitado, o presidente Charlon afirmou que todos os pedidos estão sendo respeitados, seguindo todo o trâmite legal, e que a decisão de rejeitar é de acordo com análise de cada vereador. “Não existe distinção entre os pedidos. Todos estão seguindo o ritual criterioso da Casa, disse o vereador.

Porém, o denunciante entende diferente. Na opinião de Ploter, os vereadores que rejeitaram os pedidos estariam “ignorando” denúncias com provas “suficientes” para que seja aberto ao menos uma investigação, por meio de uma CPP. Outro ponto colocado por ele, é a falta de justificativa no segundo pedido de cassação. “Estamos fazendo uma representação contra os vereadores que estariam se omitindo da investigação”, declarou.

TRIBUNA LIVRE

Durante a Sessão, representantes do Atlântida Sul Futebol Clube ocuparam o espaço da Tribuna Livre para abordar projetos sociais e ambientais, além do uso do Ginásio de Esportes Luiz Damião dos Santos Ribeiro. O secretário do clube, Hélio Bogado, apresentou o projeto ‘Distrito sem Fome – Restaurante Popular’, que está sendo implementado, com apoio de parcerias, e que tem previsão de início de funcionamento no próximo dia 20 deste mês. Segundo Ploter, esse será o primeiro restaurante popular no Litoral Norte, com expectativa de oferecer refeições ao custo de R$ 3,00, atendendo 100 pessoas.

Outro projeto apresentado foi o ‘Pila Verde’, que é desenvolvido pela prefeitura de Santiago, município localizado na região central do Estado. A ação tem objetivo de recompensar cidadãos que separam corretamente o lixo e entregam os resíduos orgânicos para a compostagem coletiva. Para cada cinco quilos, os moradores recebem uma cédula de “1 pila”, que equivale a R$ 1,00, que podem ser usados nas feiras locais. Já o feirante, troca a moeda ecológica na Secretaria de Meio Ambiente.

Hélio Bogado ainda falou sobre outros temas relacionados à questão ambiental, como o IPTU Verde e o projeto Escola Verde, implementado na cidade de Venâncio Aires, que trabalha a sustentabilidade no ambiente escolar. Já o presidente do Atlântida Sul FC, Alan da Rosa, falou sobre o encaminhamento de documentação para pedido de concessão de uso do Ginásio de Esportes Luiz Damião dos Santos Ribeiro, para que o clube fique responsável pelo espaço. Conforme o dirigente, estão ocorrendo problemas em relação a agendamentos para utilização do ginásio, que vem sofrendo depredações na área física.

Helio Bogado falou na Tribuna Livre sobre projeto em Atlântida Sul.

HOMENAGEM AO PIQUETE TROPEIRO VELHO

Ainda durante a Sessão de terça, foi entregue Votos de Congratulações ao Piquete de Laçadores Tropeiro Velho. A honraria foi concedida por meio do Requerimento 059/2022, de autoria do presidente do Legislativo, Charlon Muller (MDB), e foi dada em razão dos 20 anos da instituição, completados no último dia 09/09. A distinção foi recebida pelo Patrão da entidade tradicionalista, Rogério Corrêa Graboski, o qual estava acompanhado do Capataz Altemir Nunes da Silva “Duda” e integrantes da patronagem.

A entidade foi idealizada em uma roda de chimarrão entre amigos, com o lema ‘Do suor derramado por estes tropeiros, fizemos desta bandeira nosso orgulho de ser tradicionalista”. O piquete, com sede no Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva, foi criado em reconhecimento às contribuições dos pais e avós, mantendo acesa a chama do espírito tradicionalista. No decorrer da Semana Farroupilha, a entidade abre suas portas para receber escolas, que participam de atividades relacionadas à cultura e tradição gaúcha.

Votos de Congratulações foi entregue pelo presidente da

Casa, Charlon Muller (MDB).

FOTOS: Adriana Davoglio