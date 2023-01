Vestibular da UFRGS acontece neste final de semana

Entre sábado (14) e domingo (15), 21.969 candidatos disputarão às 4.008 vagas disponíveis no Vestibular 2023 da Universidade Federal do RS (UFRGS). O número de inscritos representa quase 45% a mais que a edição realizada no ano passado, quando havia 15.234 concorrentes. Desse total, 12.771 se inscreveram na modalidade Acesso Universal e 9.198 candidatos que optaram por uma das oito modalidades de Ações Afirmativas (cotas).

Ao todo, a UFRGS disponibiliza 94 opções de cursos de graduação. Os cursos mais concorridos nesta edição do Vestibular são: Medicina (70,33), Psicologia – Noturno (25,43), Psicologia – Diurno (23,50), Biomedicina (18,28), Ciência da Computação (15,99), Fisioterapia (14,52), Medicina Veterinária (11,31), Relações Internacionais (10,50), Jornalismo (9,97) e Design Visual (9,43).

As provas vão ser aplicadas na UFRGS, em Porto Alegre e nos outros seis Campi. Só na capital serão 16.061 concorrentes. No Litoral Norte gaúcho serão 830 participantes, sendo 556 em Tramandaí e 274 em Imbé. As outras cidades onde haverá as provas são Bento Gonçalves (1.689), Canoas (1.557), Novo Hamburgo (1.101) e Gravataí (731).

Nos dois dias de Vestibular os portões dos locais de provas serão abertos às 13h e 30min e fechados pontualmente às 14h. Os inscritos devem consultar os locais de prova individualmente no Portal do Candidato. Para a realização das provas, além da apresentação do documento de identificação (mesmo utilizado para inscrição) nos dois dias, os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta para o preenchimento dos cadernos de provas e cartões de resposta. O candidato pode levar água e alimentação, se achar necessário. A alimentação precisa ser fora da sala, com acompanhamento de um fiscal. A garrafa de água ou de refrigerante deve ser transparente e sem rótulo e poderá permanecer na cadeira do candidato.

A aplicação do Vestibular segue a seguinte ordem:

Sábado: História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Redação (duração de 5h e 30min).

Domingo: Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química (duração de 5h e 30min). Lembrando que para as provas de Língua Estrangeira Moderna, os candidatos puderam optar por cinco idiomas: Inglês, Espanhol, Italiano, Francês e Alemão. A língua inglesa foi escolhida por 14.860 vestibulandos, seguida do espanhol (7.010), italiano (36), alemão (32) e francês (31).

Em relação aos candidatos sabatistas (guardador do sábado por convicção religiosa), no sábado, eles devem ingressar no local de prova até o horário indicado para todos os participantes e aguardar em isolamento o horário adaptado para a realização das provas, às 19h, não sendo permitido, durante esse período de espera, realizar consulta, comunicação ou manifestação. Já no domingo, esses candidatos realizam as provas no mesmo horário dos demais vestibulandos.

RESULTADOS

Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte ao de aplicação de cada prova, ou seja, no domingo (15) e na segunda-feira (16), a partir das 9h, no site: vestibular.ufrgs.br. Já o Listão de aprovados está programado para sair até o dia 30 de janeiro. Mais detalhes sobre a aplicação das provas e o cronograma do processo seletivo estão no Manual do Candidato.

Foto: Divulgação