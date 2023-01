Vice-governador do Estado planeja projetos para o Litoral Norte

Durante toda a terça-feira (3), o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, esteve no município de Osório para cumprimento de agenda. Durante sua passagem, Gabriel esteve reunido com autoridades locais, incluindo o prefeito Roger Caputi, o novo presidente do Legislativo osoriense Miguel Calderon, além dos vereadores Ed Moraes e João Pereira. O encontro aconteceu no Louie´s Bistrô Bar.

O vice-governador aproveitou para falar sobre alguns projetos que pretende desenvolver no município e na região durante seu mandato, incluindo a nova ponte ligando as cidades de Tramandaí e Imbé. Segundo Gabriel, mesmo não havendo um projeto arquitetônico pronto, o recurso no valor de R$ 37 milhões para a realização da obra já está disponível, aguardando licenças, inclusive ambientais.

“Não existe projeto para alguém ser contra. E são contra porque o pilar da ponte ficaria no meio do rio. Hoje tem tecnologia com vãos maiores que não necessariamente precise de pilar de sustentação no meio”, disse Souza. Além da questão ambiental, a mobilidade urbana é outro ponto debatido para que a obra seja iniciada. Em relação a isso, o vice-governador afirmou que os municípios envolvidos teriam que atualizar o plano de mobilidade e plano diretor para organizar as ligações. “Terá que ter uma solução viária, isso é verdade”, completou.

Além da nova ponte entre Tramandaí e Imbé, outras obras na região estão no radar do governo estadual, como é o caso da duplicação da ERS-407, em Capão da Canoa, a qual já está em andamento, assim como a duplicação da Avenida João de Magalhães, que liga a ERS-030, em Tramandaí, as praias do Sul. Natural de Tramandaí, o primeiro vice-governador do RS nascido no Litoral Norte gaúcho sabe da responsabilidade que tem, principalmente com os moradores da região, e garantiu que ele e o governador Eduardo Leite irão trabalhar juntos em prol não só do Litoral, mas sim, de todo o Estado.

Fotos: Divulgação