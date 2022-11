Vice-governador eleito do RS visita HSVP

OSÓRIO – O deputado estadual e vice-governador eleito do RS Gabriel Souza esteve no município visitando o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Juntamente com o prefeito Roger Caputi, o parlamentar participou de uma reunião com as servidoras que estão fazendo a gestão do HSVP. O encontro ocorreu na manhã de sábado (19) e também contou com a presença da coordenadora Regional de Saúde Janete Ferri Teixeira, do secretário municipal de Saúde Danjo Renê e do vereador Ed Moraes.

A reunião serviu para que Gabriel verificasse a atual situação financeira e administrativa da instituição, após o Governo do Estado ter assumido a gestão do Hospital da cidade. Coordenador político da transição de Governo, Gabriel explicou que o objetivo da visita foi justamente se apropriar da realidade financeira e administrativa do Hospital. “Fiz questão de vir pessoalmente conversar com as interventoras da Secretaria (Estadual) de Saúde, designadas pelo Estado, que apresentaram os números e expuseram os desafios da gestão para reequilibrar as contas e garantir a continuidade dos serviços à população”, detalhou. O vice-governador eleito complementou afirmando que o Governo estadual está se esforçando para garantir saúde de qualidade aos gaúchos e que o São Vicente de Paulo é uma das prioridades.

Na ocasião, as interventoras da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Eleonora Gehler Walcher e Suelen da Silva Ardoin, apresentaram a situação atual e os próximos passos da intervenção. Conforme a apresentação, atualmente, o São Vicente de Paulo trabalha com um déficit mensal de R$ 1.128.050,00 (um milhão cento e vinte e oito mil e cinquenta reais) ao mês. O HSVP é referência para 11 municípios gaúchos, abrangendo mais de 340 mil habitantes. “A situação atual é realmente muito delicada, com um déficit de cerca de R$ 47 milhões. São dívidas com fornecedores, conselhos, processos trabalhistas que precisamos imediatamente buscar renegociar e refinanciar”, ressaltou o deputado Gabriel. Ele disse também que, paralelamente a isso, é preciso buscar novas formas de receita para a instituição.

É válido ressaltar que, por determinação judicial que atende ao pedido do Ministério Público (MP), o Governo do ficará responsável pela administração do Hospital de Osório por 120 dias (começando a valer em 21/10), o qual poderá ser prorrogado pelo mesmo período. Lembrando que a intervenção pode ser encerrada antes, caso sejam constatadas condições para que a diretoria retorne ou a gestão seja repassada a terceiros.

