Vice-governador eleito se reúne com Comung

O deputado estadual e vice-governador eleito do RS, Gabriel Souza, esteve reunido na manhã de quarta-feira (16), com representantes de 14 instituições que fazem parte do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung). Tendo como principal pauta a educação, os reitores trataram sobre a campanha do meio por cento.

Os reitores e seus representantes se manifestaram abordando diversas temáticas com as quais as universidades podem contribuir, além da educação. Distribuídas por todo estado, buscam enaltecer as vocações de cada região, pois entende-se que o desenvolvimento nasce a partir da organização regional. Desta forma, cada Instituição Comunitária tem o seu perfil e respeita o espaço territorial das co-irmãs. Enquanto parceiras, lutam juntas na campanha #MeioPorCentoJá!, que solicita que o Governo do Estado destine às Instituições Comunitárias 0,5% da receita líquida de impostos próprios, conforme previsto no artigo 201 da Constituição Estadual e que já possui Lei Complementar que reforça este direito.

Durante a reunião, o deputado Gabriel, que preside, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas, Privadas e Comunitárias, disse entender que deve haver o cumprimento da Constituição, em relação ao 0,5%, e que o governo iniciará este repasse através de um edital, que está em construção, que afinam parcerias para o fortalecimento da educação no Estado. “Temos dito que depois de oito anos ‘arrumando a casa’, agora o nosso próximo governo é para ‘arrumar a escola’. E quando digo escola, me refiro à educação como um todo. Essa é a nossa prioridade. Me considero um padrinho das universidades comunitárias e é fundamental seguirmos atuando com conjunto e construindo em parcerias conquistas para o ensino dos gaúchos”, declarou Gabriel Souza.

O encontro entre Gabriel e o Comung é reflexo da parceria já existente e prevê possíveis agendas mais frequentes que tenham por objetivo contribuir com o Governo do Estado. Vale ressaltar que o Consórcio já havia se reunido com Gabriel no período das eleições, juntamente com o então candidato a governador do RS, Eduardo Leite. Na ocasião, foi apresentado o plano de governo dos agora eleitos.

Dentre as propostas, Gabriel destacou o incentivo às Instituições Comunitárias e, pós-eleições, abriu agenda para os reitores. Para Lia Maria Herzer Quintana, reitora da Urcamp e presidente do Comung, o vice-governador eleito conhece e é participativo para com as lutas das Comunitárias. “A nossa reunião com o vice-governador eleito foi sensacional; primeiro porque ele nos conhece e trabalha conosco, conhece as instituições comunitárias, mas o que eu considero mais importante é ele dedicar o seu tempo que, neste momento na transição, está com muitas agendas, entender a relevância e a importância que o Comung tem para o estado e a contribuição para a educação. Não posso dizer que fiquei surpresa porque eu conheço o Gabriel e esta é a forma dele trabalhar. Então eu tenho certeza que essa foi a primeira de várias reuniões que teremos para uma parceria em prol do desenvolvimento do Estado com Eduardo Leite e Gabriel Souza”, declarou a reitora da Urcamp.