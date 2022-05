Vice-prefeito de Osório passa por cirurgia para retirar tumor no cérebro

OSÓRIO – O vice-prefeito Martim Tressoldi passou por uma cirurgia na noite de quarta-feira (27), para retirar um tumor no cérebro. O procedimento foi realizado no Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, local onde ele estava internado desde a última quinta-feira (21).

O procedimento para a retirada do tumor durou aproximadamente cinco horas. Conforme a nota divulgada pela prefeitura, “Tressoldi já foi desentubado e a sedação está sendo retira aos poucos”. O vice-prefeito deve seguir hospitalizado nos próximos dias e a equipe médica segue acompanhando a evolução do seu quadro clínico. Os profissionais também seguem aguardando o resultado da biópsia do tumor retirado.

“A família agradece as orações pela recuperação e pede que prossigam as correntes de intenções de melhora”, encerra a nota emitida pela prefeitura.

Foto: Divulgação

