Vice-prefeito Tressoldi está internado na capital

OSÓRIO – O vice-prefeito osoriense Martim Tressoldi vai passar por cirurgia na quarta-feira (27), na capital. Ele acabou sendo internado no Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, na última quinta-feira (21). Segundo a nota divulgada pela prefeitura, os médicos teriam constatado um temor no cérebro do político. Ainda segundo a nota, o quadro de saúde de Tressoldi é estável. Familiares, amigos e a comunidade osoriense desejaram bons sentimentos em prol da recuperação do vice-prefeito.

Militar Reformado do Exército, Tressoldi foi vereador por três mandatos (1997 a 2000, 2005 a 2008 e 2017 a 2020). Desde 2021, ele atua como vice-prefeito da cidade. Aos 59 anos de idade, Martim Tressoldi, também atuou com secretário de Obras, durante o ano de 2021.

Foto: Divulgação

