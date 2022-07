Vice-presidente da República dará palestra em Osório

No próximo dia quatro de agosto, a partir das 11h e 30min, acontecerá mais uma edição do Vem Pra Mesa com a Acio. Desta vez o projeto realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) receberá o vice-presidente da República Hamilton Mourão. Durante o encontro serão debatidos os desafios para o momento atual do RS e do Brasil.

Para a palestra será mantido o formato tradicional do ‘Vem Pra Mesa’, com almoço e a possibilidade de interação com o convidado, por meio de perguntas. O evento ocorrerá na sede do Grêmio Atlético Osoriense (GAO), localizado na Rua Coronel Reduzino Pacheco, 515, na região central da cidade.

O evento é uma realização da Acio, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Imbé e Tramandaí e com a Associação Comercial Industrial e Prestadora de Serviço de Capão da Canoa e Xangri-Lá (ACICC). Ao todo, serão disponibilizados 250 ingressos. Vale ressaltar que apenas, no primeiro dia de vendas, cerca de 50 ingressos já haviam sido vendidos. O valor é de R$ 85,00 para sócios e R$ 95,00 para não sócios. Mais informações no telefone: (51) 99963-7045.

O Diretor de Relações Institucionais da Acio, Tiago Antolini, destacou a importância da oportunidade em acompanhar um vice-presidente no município: “É importante que as pessoas que queiram ir no evento, coloque de lado posicionamento político, e leve em consideração o quanto será relevante ouvir um político deste calibre”, declarou Antolini.

