Nessa terça-feira (3), o Grupo Chão de Areia lança em suas plataformas digitais mais um vídeo clipe do projeto ‘Nos Sons do Litoral’. Com participação de Márcia Freitas e Nilton Júnior, a canção traz em sua letra o amor em ser litorâneo, em ser praieiro, ser areia, campo e mar.

A composição de Nilton Júnior, com interpretação do Grupo Chão de Areia para o vídeo clipe foi gravada destacando as belezas naturais do Litoral Norte e faz parte de projeto especial desenvolvido por meio do edital Criação e Formação Diversidade das Culturas realizado com recursos da Lei nº 14.017/20 para comemorar os 19 anos do Grupo Chão de Areia.

O lançamento ocorre na Página do Facebook do Grupo Chão de Areia (www.facebook.com/grupochaodeareia), a partir das 18h.

Ficha Técnica

SOMOS O LITORAL

Letra e música: Nilton Junior

Nilton Junior Intérprete: Grupo Chão de Areia, Nilton Junior e Marcia Freitas

Grupo Chão de Areia, Nilton Junior e Marcia Freitas Voz: Flávio Júnior

Flávio Júnior Voz: Marcia Freitas

Marcia Freitas Teclado e voz: Nilton Junior

Nilton Junior Violão e voz: Mário Tressoldi

Mário Tressoldi Violão e voz: Chico Saga

Chico Saga Baixo: Cri Ramos

Cri Ramos NOS SONS DO LITORAL

Proponente – MC TRESSOLDI EVENTOS

MC TRESSOLDI EVENTOS Produção e direção geral – Mário Tressoldi

Mário Tressoldi Gravação, edição e mixagem de áudio – MC TRESSOLDI ESTÚDIO

MC TRESSOLDI ESTÚDIO Produção: FL FILMES produtora

FL FILMES produtora Imagens aéreas/drone: Lucas Costa

Lucas Costa Câmera: Lucas Costa

Lucas Costa Câmera Assistente/Steadicam: Wagner Souza

Wagner Souza Edição: Fernando Costa