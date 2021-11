Entre os dias 29 e 31 de outubro, a Vila de Esporte e Eventos foi palco no Torneio AVA de Play de Beach Tennis (Tênis de Areia). A competição contou com a participação de mais de 80 duplas de Osório e outras cidades, como Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha, entre outras.

Os jogos iniciaram na sexta-feira (29/10), com a disputa do Feminino B/C. Ao todo, 12 duplas participaram da competição, sendo divididas em quatro grupos com três cada. Na chave 1 Daiane Camargo e Lisa avançaram com duas vitórias (6 a 4 em Kaila e Luane, e 6 a 3 em Alice e Daniela). A segunda posição ficou com Kaila e Luane, que derrotaram Alice e Daniela pelo placar de 6 a 1.

No grupo 2, após cada dupla vencer uma partida e perder a outra, a decisão ficou no saldo de games: Avançaram para as quartas de final Priscila Camargo e Regina e Bruna e Priscilla Verde. A situação foi semelhante na chave 4, onde avançaram para o mata-mata as seguintes duplas: Beatriz e Morgana e Bárbara e Cibele. Já no grupo 3, a dupla formada por Fabiana e Neimara terminou na liderança com duas vitórias (6 a 2 em Daiane Salgado e Gesica, e 6 a 3 em Fernanda e Scheron). A segunda posição ficou com Fernanda e Scheron, que derrotaram Daiane Salgado e Gesica, pelo placar de 6 a 1.

O duelo mais equilibrado das quartas foi entre Kaila e Luane e Fabiana e Neimara. Com direito a tie break, Kaila e Luane venceram a partida por 7 a 6 (7 a 2) e se classificaram para as semifinais. Nos outros confrontos, três vitórias tranquilas: Fernanda/Scheron 6 x 2 Daiane Camargo/Lisa; Beatriz/Morgana 6 x 1 Bruna/Priscilla Verde; e Bárbara/Cibele 6 x 1 Priscila Camargo/Regina.

Nas semifinais, Beatriz e Morgana avançaram a vencerem Fernanda e Scheron por 6 a 4. Já na outra semifinal, melhor para Bárbara e Cibele que derrotaram Kaila e Luane pelo placar de 6 a 3 (veja a tabela completa com os resultados de todas as categorias em www.jornalmomento.com.br).

FINAL – A decisão começou equilibrada, com as duas duplas confirmando o primeiro serviço: Bárbara fez 1 a 0 com uma bola na paralela e Beatriz deixou tudo igual com um ataque no fundo da quadra. No 3º game, a primeira quebra de serviço. Beatriz acertou uma bela bola no fundo, fazendo 2 a 1. Porém, com dois ataques para fora de Morgana, nos games seguintes, a dupla adversária acabou virando a partida para 3 a 2.

Com a dupla de Bárbara e Cibele errando mais os ataques, Beatriz e Morgana voltaram a frente, fazendo 4 a 3, com direito a quebra de serviço no sétimo game, no ataque para fora de Cibele. Ciba conseguiu se recuperar no game seguinte, quando acertou um belo smash, deixando tudo igual: 4 a 4.

No nono game, mais uma quebra de serviço, no ataque na rede de Cibele: 5 a 4 para Beatriz e Morgana. Sacando para vencer, a Bia e Morgana não conseguiram fechar o jogo e viram a partida ficar novamente empatada, após belo ataque na diagonal de Ciba. No final da partida, dois erros de Morgana definiram o jogo. No 11º game, o ataque dela foi para a fora, deixando o jogo em 6 a 5.

Já o ponto decisivo saiu em um ataque na rede da própria jogadora, fechando a vitória de Bárbara e Ciba pelo placar de 7 a 5. Com a vitória da dupla, a 3ª colocação do Feminino B/C ficou com Kaila e Luane, que haviam perdido para elas na semifinal.

FEMININO D – Quinze duplas disputaram a competição, na manhã de sábado (30/10). Elas foram divididas em cinco chaves com três. Avançavam diretamente para as quartas as primeiras colocadas de cada grupo e a segunda melhor 2ª colocada. As outras duplas que ficaram em segundo tinham que jogar um mata-mata para definir as duas últimas classificadas para as quartas de final.

Na chave 1, Grazi e Loini avançaram com duas vitórias (6 a 1 em Rutimila e Vanessa; e 6 a 0 em Isabeli e Maria Luisa). Com a vitória para cima de Rutimila e Vanessa pelo placar de 6 a 3, Isabeli e Maria Luisa foram jogar as oitavas. No grupo 2, Adriana e Marta avançaram ao derrotar Andressa e Cristiane pelo placar de 6 a 2. Vale ressaltar que a dupla Gilmara e Tatiane não compareceu na competição e acabaram perdendo os dois confrontos por Wo, sendo dada vitória por 6 a 0 para as adversárias. Andressa e Cristiane avançaram como a melhor 2ª colocada.

Na chave 3, Fernanda Bavaresco e Sabrina avançaram com duas vitórias (6 a 2 em Cassiane e Taciane; e 6 a 1 em Jordana e Marcela. Cassiane e Taciane venceram Jordana e Marcela por 6 a 4, avançando para as oitavas. No grupo 4, Laura e Tatiane avançaram direto para as quartas de vitória após duas vitórias por 6 a 2 para cima de Ana/Cintia e Carla/Tieli. Carla e Tieli venceram Ana e Cintia por 6 a 3 e passaram para as oitavas. Já na chave 5, Erica e Priscila avançaram direto, ao derrotarem Joselia/Paloma (6×4) e Alice/Joice (6×2). Joselia e Paloma venceram Alice e Joice por 6 a 3 e avançaram para as oitavas.

Nas oitavas, Cassiane e Taciane venceram Carla e Tieli por 6 a 4, mesmo placar do triunfo de Isabeli e Maria Luisa para cima de Joselia e Paloma. Já pelas quartas, Cassiane/Taciane foram derrotadas por Grazi e Loini por 7 a 5, o mesmo resultado da vitória de Isabeli e Maria Luisa contra Adriana e Marta. Nos outros confrontos, duas goleadas: Fernanda/Sabrina 6 x 1 Andressa/Cristiane e Laura/Tatiane 6 x 2 Erica/Priscila. Nas semifinais, Fernanda e Sabrina derrotaram Laura e Tatiane por 6 a 2. Já a dupla sensação da competição formada pelas meninas Isabeli (11) e Maria Luisa (13), também avançaram a decisão, após vencerem Grazi e Loini pelo placar de 6 a 4.

FINAL – Após terem tido um caminho mais complicado até a decisão do torneio, Isabeli e Maria acabaram sentido o cansaço e a falta de experiência na final. Sem muitas dificuldades, Fernanda Bavaresco e Sabrina abriram 4 a 0 no placar. O 1º ponto de Isabeli e Maria Luisa saiu no erro de saque de Sabrina, que ficou na rede.

No sexto game, em mais uma quebra de serviço, Sabrina acertou uma bela bola na paralela para fazer 5 a 1, encaminhar a vitória. Com Fernanda no saque, a dupla teve duas chances para fechar o jogo, mas uma bola para fora e outra na rede, deram a vitória do sétimo game para Isabeli e Maria Luisa: 5 a 2.

As meninas ainda esboçaram uma reação, confirmando o serviço no oitavo game, com uma bela bola de Isa na diagonal: 5 a 3. Já nono game, a dupla soube segurar a pressão e salvar dois match point: no 1º Sabrina atacou para fora e na sequência Maria fez um belo ponto, na devolução do saque de Sabrina: 5 a 4.

Porém, a reação parou por aí. Após uma bola duvidosa marcada para fora, que seria o 40 a 30 para Isa e Maria, Fernanda e Sabrina não desperdiçaram o match point e com o lobe de Fernanda no fundo da quadra, fecharam o jogo em 6 a 4. Com a vitória da dupla, Laura e Tatiane conquistaram o 3º lugar, já que foram derrotadas pelas campeãs na semifinal.

Sabrina e Fernanda, campeãs da categoria Feminino D.

FEMININO C – Seis duplas entraram em quadra na tarde de sábado, para a disputa da categoria. Com dois grupos de três, as duas melhores duplas avançavam para a semifinal. Na chave 1, Cibele e Daiane passaram em 1º lugar com duas vitórias por 6 a 2 contra Anelise e Priscila e Caroline e Soliene. Na segunda posição ficou Anelise/Priscila, que derrotaram Caroline e Soliene pelo placar de 6 a 0.

Já no grupo 2, Kelli e Vanessa avançaram com duas vitórias após derrotarem Gesica e Paola por 7 x 6 (7 a 2) e Ariana e Taís por 6 x 3. Em segundo lugar ficou Gesica e Paola, que venceram Ariana e Taís pelo placar de 6 a 2.

Nas semifinais, duas vitórias por 6 a 4: Cibele e Daiane venceram Gesica e Paola; e Anelise e Priscila derrotaram Kelli e Vanessa. Na grande final, um grande duelo animou o público presente. Anelise e Priscila abriram 2 a 0: no 1º game, após bom rali, Anelise fechou com um smash. Já no 2º, Priscila acertou um lobe no fundo da quadra.

Com a chance de fazer 3 a 0, a dupla teve uma quebra no terceiro game, após duas bolas forçadas de Anelise para fora. O empate em 2 a 2, veio com um mais um erro, dessa vez na bola na rede de Priscila. A virada de Cibele e Daiane veio com mais uma quebra de serviço, em novo ataque para fora de Anelise.

Anelise e Priscila continuaram errando, e no ataque de Ane que parou na rede, Cibele e Daiane fizeram 4 a 2. A partir daí as duas duplas começaram a trocar pontos. No sétimo game, Anelise acertou uma bola na paralela para fazer 4 a 3. No 8º game, Cibele acertou dois ataques na sequência e fez 5 a 3 no jogo. No game seguinte, Daiane mandou na rede, deixando o marcador em 5 a 4.

Com um match point, Daiane sacou e a devolução de Anelise ficou na rede: vitória de Cibele (a segunda em duas disputas) e Daia pelo placar de 6 a 4. Com o resultado, Gesica e Paola acabaram terminando em 3º lugar, já que perderam para a dupla campeã nas semifinais.

Ciba e Daiane, campeãs da categoria Feminino C.

MASCULINO D – Já era noite de sábado, quando as 15 duplas entraram em quadra em busca do título. No grupo 1, Eduardo e Renan não tiveram dificuldades para avançar para as quartas ao derrotarem Juliano e Marcelo (6×1) e Fabio e Fernando (6×2). Com direito a vitória no tie break, Juliano e Marcelo derrotaram Fabio e Fernando e avançaram para as oitavas.

Na chave 2, Daniel e Olavo passaram em 1º com duas vitórias (6 a 2 em Alisson e José; e 6 a 3 em Mário e Ramires). Alisson e José avançaram para as oitavas ao derrotarem Mário e Ramires pelo placar de 6 a 4. No grupo 3, Claiton e Eraldo, também avançaram direto as quartas com duas vitórias: 7 x 6 (4) contra Julião e Vinicius e 6 x 3 contra Eduardo e Robson. Julião e Vinicius ficaram em segundo, já que derrotaram Eduardo e Robson por 7 a 5.

Na chave 4, Paulo e Rodolfo passaram para as quartas após conseguirem dois triunfos contra as duplas de Alexandre e Igor (6 a 3) e André e Everton (6 a 4). Mesmo com a derrota, André e Everton ficaram como melhor segundo colocado e avançaram direto para as quartas, após vencerem Alexandre e Igor por 6×1. E no grupo 5, Marlon e Mateus avançaram para as quartas após derrotarem Alcides e Luis (6×4) e Ramão e Vinicius (6×1). O segundo lugar da chave ficou com Ramão e Vinicius que venceram Alcides e Luis pelo placar de 6 a 1.

Com as vitórias de Ramão/Vinicius contra Alison/Eduardo e Fábio/Fernando contra Julião/Vinicius, ambas por 6 a 4, foram definidos os confrontos das quartas de final. Nos quatro duelos, todas as duplas que avançaram não tiveram dificuldades para se classificar: Eduardo/Renan 6 x 3 Ramão/Vinicius; Daniel/Olavo 6 x 2 Fábio/Fernando; André/Everton 6 x 1 Bruno/Eraldo; e Paulo/Rodolfo 6 x 2 Marlon/Mateus.

Nas semifinais, também tiveram placares elásticos: Eduardo e Renan fizeram 6 a 1 contra Daniel e Olavo. Já André e Everton derrotaram Paulo e Rodolfo pelo placar de 6 a 3. A melhor dupla desde o início da competição, Eduardo e Renan confirmaram o favoritismo e se sagraram campeões, com direito a um 6 a 2 na grande final.

André e Everton bem que tentaram fazer um jogo duro. Após perderem o 1º game, com quebra de serviço, após o ataque de Everton para fora. A dupla devolveu a quebra, após Eduardo tentar uma largada e mandar a bola na rede, deixando tudo igual: 1 a 1.

Depois disso, a partida virou um passeio, chegando o placar ficar 4 a 1 para Eduardo e Renan. No terceiro game o ponto saiu em um ataque para fora de André. O 3 a 1, aconteceu com um ataque de Renan no fundo. Já o quarto, ocorreu após Everton atacar na rede.

André e Everton chegaram a descontar para 4 a 2, no saque para fora de Dudu. Mas foi só. O 5 a 2 saiu no saque para fora de André. Já o ponto do título, saiu no primeiro dos três match point que Eduardo e Renan tinham a seu favor, em um novo ataque para fora de André. Com a vitória de Dudu e Renan, Daniel e Olavo terminaram ficando na 3ª posição, já que foram derrotados por eles na semifinal.

Dudu e Renan, campeões da categoria Masculino D.

INICIANTE FEMININO – No início da manhã de domingo (31/10), as 12 duplas entraram em quadra, divididas em quatro grupos com três, para a disputa da categoria. As duas melhores de cada chave avançavam para o mata-mata. No grupo 1, Lenize e Loriza terminaram na liderança com duas vitórias fáceis pelo placar de 6 a 1. Na disputa do segundo lugar, melhor para Fernanda Fraga e Larissa, que derrotaram Claudia e Tatiane por 6 a 4. Na chave 2, Adriana e Isabella terminaram na primeira colocação ao vencerem as duplas Bianca e Vanessa (7 a 6/2) e Karine e Maria (6 a 1). O 2º lugar ficou com Bianca e Vanessa, que venceram Karine e Maria por 6×4.

No grupo 3, Fernanda Dorneles e Roberta conquistaram a liderança com duas vitórias (7×5 em Cecília e Daiana e 6×4 em Isabela e Valentina). Na disputa do segundo lugar da chave, melhor para Isabella e Valentina, que derrotaram Cecília e Daiana pelo placar de 6 a 1. E no grupo 4, Eliza e Vanessa terminaram em 1º, após vencerem Josiane e Lucinelha (6 a 2) e Alessandra e Jacilene (6 a 3). A segunda posição ficou com Alessandra e Jacilene, que conseguiram uma vitória para cima de Josiane e Lucinelha pelo placar de 6×3.

Nas quartas de final, apenas uma dupla que passou como 1ª da sua chave, conseguiu avançar para as semifinais. Lenize e Loriza derrotaram Isabella e Valentina por 7 a 5. Os demais confrontos ficaram assim: Bianca/Vanessa Maie 6 x 4 Eliza/Vanessa Almeida; Fernanda Fraga/Larissa 6 x 4 Fernanda Dorneles/Roberta; e Alessandra/Jacilene 6 x 3 Adriana/Isabella. Já nas semifinais, Bianca e Vanessa venceram Lenize e Loriza (as únicas invictas da competição) pelo placar de 6 a 3. E no outro confronto, melhor para Alessandra e Jacilene, que conseguiram derrotar Fernanda Fraga e Larissa por 6 x 4.

FINAL – Na decisão, Alessandra e Jacilene não deram chances para a dupla adversária e fecharam o jogo em 6 a 2.Bianca e Vanessa até saíram na frente, confirmando o serviço, no ataque para fora de Jacilene. Mas foi só. Em três erros de Bianca (duas bolas na rede e uma para fora), Alessandra e Jacilene abriram 3 a 1 no marcador.

No quinto game, Alessandra acertou uma bola no fundo para fazer 4 a 1. O quinto ponto saiu em mais um erro, dessa de vez de Vanessa, que acabou tentando uma diagonal longa e jogou a bola para fora. Na 1ª chance de fechar de jogo, Alessandra não conseguiu defender o ataque de Vanessa no fundo, deixando o marcador em 5 a 2. Porém, no game seguinte, a dupla confirmou o serviço e na bola para fora de Bianca, fechou a partida em 6 a 2. Com a vitória de Alessandra e Jacilene, Fernanda Fraga e Larissa conquistaram o 3º lugar, já perderam para a dupla campeã nas semifinais.

Alessandra e Jacilene, campeãs da categoria Feminino Iniciante.

MASCULINO C – No início da tarde de domingo, as nove duplas da categoria entraram em quadra em busca do título. Divididos em três grupos com três, as duas melhores duplas avançam direto para a semifinal, enquanto que o pior primeiro colocado e os segundos colocados iriam disputar as quartas.

Na chave 1, a definição dos classificados se deu pelo saldo de games, já que as três duplas terminaram com uma vitória e uma derrota. No final, passaram em 1º Maurício e Roberto e em 2º Bolívar e Fabio. Entretanto, ambas as duas duplas tiveram que disputar as quartas de final.

No grupo 2, Bruno e Tiago avançaram direto para as semifinais com duas vitórias (6×0 em Christian e Roosevelt; e 6×2 em João e Leandro. João/Leandro terminaram em segundo ao derrotarem Christian e Roosevelt pelo placar de 6 a 3, avançando para as quartas. Já na chave 3, Gui Dutra e Guilherme Pinho terminaram em 1º após vencerem Iosemar e Volnei (6 a 0) e Fabiano Baía e Henrique (6 a 4). Na disputa do segundo lugar, Baía e Henrique levaram a melhor sobre Iosemar e Volnei, conseguindo uma vitória por 6 x 3.

Nas quartas de final, duas vitórias tranquilas: Maurício/Roberto 6 x 2 João/Leandro; e Bolívar/Fábio 6 x 1 Fabiano Baía/Henrique. Já nas semifinais ocorreram dois duelos equilibrados: Na 1ª partida, Bruno e Tiago venceram Bolívar e Fábio por 6 a 3. No segundo duelo, uma partida digna de final, Gui Dutra e Guilherme Pinho derrotaram Maurício e Roberto no tie break por 9 a 7.

FINAL – Na decisão, mesmo cansados após uma semifinal esgotante, Gui Dutra e Guilherme Pinho conseguiram se superar e derrotar a dupla de Bruno e Tiago pelo placar de 6 a 3. Bruno e Tiago iniciaram quebrando o serviço, após erro de Pinho na rede. O empate veio no game seguinte, após outro ataque na rede, dessa vez de Bruno.

No 3º game, a dupla formada pelos Guilhermes conseguiu a virada, após ace de Pinho. No game seguinte, Bruno acabou errando o smash, cedendo outra quebra de serviço e o 3 a 1 no placar. A resposta veio no game seguinte, quando Tiago acertou uma bela bola no fundo, deixando o marcador em 3 a 2.

Gui e Guilherme voltaram a abrir vantagem, quando Gui acertou um ataque na diagonal no sexto game e Tiago mandou o ataque na rede no 7º game, deixando o placar em 5 a 2. A um ponto de fechar o jogo, a dupla não aproveitou o match point. Tiago atacou uma pancada em cima de Gui e descontou para 5 a 3. Porém no game seguinte, a dupla confirmou o serviço: Gui Dutra sacou forte e Tiago não conseguiu defender: final 6 a 3 e título para Gui Dutra e Guilherme Pinho. Com o resultado, Maurício e Roberto terminaram na 3ª posição, visto que foram derrotados pelos campeões na semifinal.

Gui Dutra e Guilherme Pinho, campeões da categoria Masculino C.

MISTO C – Também na tarde de domingo (31/10), as 12 duplas entraram em quadra na disputa pelo título. A categoria teve o mesmo formato do Masculino C. No grupo 1, Domingos e Rosele avançaram direto após vencerem as duas partidas (6 a 2 em Christian Julia; e 6 a 3 em Marco e Neimara). Na disputa do segundo lugar, Marco e Neimara derrotaram Christian e Julia no tie break pelo placar de 7 a 4 e se classificaram para as quartas de final.

Na chave 2, a decisão foi para os games ganhos, após as três duplas terminarem com uma vitória e uma derrota. Em primeiro ficou Fabio/Letícia e em 2º Paola e Volnei. Porém, ambos acabaram tendo que disputar as quartas. Já no grupo 3, Bruno e Scheron avançaram direto para a semifinais ao vencerem Fernanda Rocha e Guilherme Pinho (6×0) e Bolívar e Rita (6×2). Fernanda e Gui Pinho acabaram indo para as quartas, com a vitória para cima de Bolívar e Rita por 6 a 4.

Nas quartas, Guilherme e Fernanda derrotaram Fabio e Letícia pelo placar de 6 a 2. No outro jogo, Marco e Neimara venceram Volnei e Paola por 7 a 5. Nas semifinais, Bruno e Scheron confirmaram o favoritismo e venceram Marco e Neimara por 6 a 2. Já no outro confronto, Guilherme e Fernanda derrotaram Domingos e Roseli por 6×4.

FINAL – Na decisão, Bruno e Scheron confirmaram a melhor campanha e se sagraram campeões, derrotando Guilherme Pinho e Fernanda Rocha, pelo placar de 6 a 3. Gui e Fernanda começaram melhores e abriram 2 a 0, após Bruno atacar uma bola na rede e Scheron jogar uma bola para fora na tentativa de salvar um lobe no fundo da quadra.

A reação veio no 3º game, com uma quebra de serviço, após Gui Pinho mandar um ataque na rede. O empate em 2 a 2 veio no ace de Bruno. No quinto game, Guilherme atacou uma bola na diagonal e Bruno devolveu na rede: 3 a 2. Porém, Bruno e Scheron voltaram a empatar logo na sequência, após ataque de Fernanda para fora.

A partir daí, Gui Pinho e Fernanda acabaram sentindo o erro e viram o título escapar. A virada veio no sétimo game, após outro ataque para fora de Fernanda. Confirmando o serviço, Scheron só deu uma largada para fazer o 5 a 2. Pressionados e com dois match point contra, Guilherme ainda conseguiu salvar o 1º, após acertar uma bela diagonal. Mas no lance seguinte, Gui Pinho acabou sacando para fora, confirmando a vitória de Bruno e Scheron por 6 a 3. Com o resultado, Marco e Neimara ficaram na 3ª posição, já que perderam para a dupla campeã na semifinal.

Scheron e Bruno, campeões da categoria Misto C.

MISTO D – Já passava das 19h de domingo, quando teve início os jogos da última categoria do Torneio AVA Play de Beach Tennis. Ao todo, 18 duplas entraram em disputa do título. Divididos em seis grupos com três duplas cada, avançavam para as quartas de final os quatro melhores primeiros de cada chave. Os dois piores primeiros e os seis segundos colocados disputariam as oitavas para definir os quatro últimos classificados às quartas.

Avançaram direto para as quartas de final as seguintes duplas: Dudu e Marcela; Mário e Grazi; Daniel e Marta e Allan e Daniela. Já os demais classificados foram definidos nas oitavas de final. As duas duplas que passaram em 1º conseguiram avançar para as quartas: Renan e Fernanda Bavaresco derrotaram Everton e Lara por 6 a 4. Já Diego e Andressa fizeram 6 a 2 em Márcio e Danianne. Nos duelos dos segundos colocados, duas goleadas: Márcio e Loini fizeram 6 a 1 para cima de Robson e Bianca e Rogério e Cristiane derrotaram Julio e Ju por 6 a 0.

Pelas quartas de final, Dudu e Marcela passaram fácil por Márcio e Loini, vencendo por 6 a 1. Renan e Fernanda derrotaram Daniel e Marta por 6 a 3, mesmo placar da vitória de Diego e Andressa contra Allan e Daniela. Para fechar, no duelo mais equilibrado, Mário e Grazi fizeram 7 a 5 em Rogério e Cristiane.

Nas semifinais, Dudu e Marcela aproveitaram que Mário e Grazi vinham desgastados das quartas e aplicaram 6 a 0, sem sustos. Já no outro confronto, Renan e Fernanda venceram Diego e Andressa por 6 a 3.

FINAL – Era passado das 2h de segunda-feira (1), quando teve início a grande final, no duelo que colocava frente a frente os companheiros Dudu e Renan, campeões na categoria Masculino D. Por tanto, um dos dois sairia da competição com dois troféus de 1º lugar. E por falar em campões, a parceira de Renan, Fernanda Bavaresco, também ia em busca do segundo título do Torneio, já que havia vencido na categoria Feminino D, ao lado de Sabrina.

Como já era esperado, as duas duplas fizeram um jogo equilibrado, apresentando um belíssimo Beach Tennis, compensando as quase 50 pessoas que seguiam na Vila de Esportes, mesmo após o horário avançado.

O primeiro game foi vencido por Eduardo e Marcela. Dudu aproveitou uma bola sobrando na rede para mandar um smash e fazer 1 a 0. O empate veio em um novo smash de Dudu, mas que dessa vez parou na rede. No terceiro game saiu a 1ª e única virada do jogo. Em uma quebra de serviço, Fernanda atacou em cima de Marcela, que não conseguiu defender, fazendo 2 a 1. No quarto game, mas um duelo entre as duas definiu o ponto: Fernanda sacou e Marcela, em uma bela devolução, deixou tudo igual, 2 a 2.

A partida seguiu equilibrada e as duas duplas trocavam pontos, não deixando o adversário abrir vantagem no marcador. No 5º game, Renan e Fernanda voltaram a frente, após bela devolução de Renan no fundo da quadra. Porém, no game seguinte, Fernanda atacou para cedendo o empate, em 3 a 3. No sétimo game, Renan acertou outro ataque, fazendo 4 a 3. Mas, em mais uma quebra de serviço, Marcela acertou uma bola no fundo da quadra, deixando tudo igual novamente: 4 a 4.

No nono game, em mais uma quebra de serviço, Fernanda acertou um belíssimo lobe no limite da quadra, deixando a sua dupla a um ponto do título. Com a parcial em 40 a 15, Renan fez o saque e a devolução de Dudu ficou na rede. Final de jogo: vitória de Renan e Fernanda Bavaresco por 6 a 4 e o segundo título para ambos no Torneio da AVA Play. Com o resultado, Diego e Marcela ficaram com a 3ª posição, já que perderam para os campeões na semifinal.

Renan e Fernanda, campeões da categoria Misto D.

Fotos: Lucas Rodrigues

