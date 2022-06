Vila Esportes realiza Torneio de Beach Tennis

OSÓRIO – Na próxima quinta-feira (16), o Vila Esportes, localizado na Rua Ceci Bastos, no bairro Glória, será palco do Fire Play. A competição de Beach Tennis será disputada na categoria D, nos naipes Feminino, Masculino e Misto. As inscrições estão abertas no site do aplicativo Letz Play (letzplay.me/vila-esportes) e seguem até esta terça (14). O valor das inscrições é de R$ 65,00 por dupla, em cada categoria.

Os jogos terão início às 8h com a Feminina, seguindo com a Masculina a partir das 11h e se encerrando com a Mista, a partir das 14h. Vale ressaltar que a entrada é gratuita e livre para a todo a população.

Foto: Divulgação

