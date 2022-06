Vila Esportes realiza Torneio de Beach Tennis

Feminina C: Campeãs Pri Camargo e Sol e vice-campeãs Cris Souza e Lara.

OSÓRIO – Entre os dias 27 e 29 de maio, foi realizado o Torneio de Beach Tennis do Vila Esportes. A competição que reuniu aproximadamente 200 atletas de Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Torres, Tramandaí, Gravataí, Porto Alegre, entre outras cidades, foi uma espécie de despedida do Vila, que estará inaugurando a casa nova no final de julho. Os atletas disputaram o título nos naipes Feminino (Iniciante, D, C e Open), Masculino (C e D) e Misto (Iniciante, D e C).

E teve de tudo na competição. Duplas formadas por marido e mulher, mãe e filho (a). Teve também irmãs jogando uma contra a outra, além de confronto entre marido e mulher. E acreditem, mas teve até atleta jogando grávida. Foi o caso de Juliani Martins, que mesmo grávida de cinco meses e meio, jogou ao lado do marido Francislei (Fran) na Mista D. Eles acabaram caindo na fase de grupos, depois de vencerem um jogo e perderem os outros dois, sendo um deles no tie break para a dupla que seria campeã da categoria.

Mas como nem tudo são flores, também houveram alguns problemas como a confusão no regulamento e algumas lesões de atletas, mas nada que atrapalhasse o andar competição que contou com excelente nível técnico e ótimos jogos. A seguir veja como foram as finais da competição:

FEMININA C (oito duplas)

Priscila Camargo/Sol 6 x 0 Cris Souza/Lara

A final era a chance da revanche, já que Cris e Lara haviam sido derrotadas na fase de grupos para Pri e Sol pelo placar de 6 a 1. Porém, o que já havia acontecido no jogo anterior, se repetiu na decisão, com um placar ainda maior. Cris e Lara até começaram bem, mas aos poucos viram a partida desandar.

No primeiro game, Lara e Cris fizeram 30×40, no smash de Lara na diagonal. Porém, a dupla adversária conseguiu a virada na parcial: Primeiro Sol passou a bola e Lara não defendeu. No ponto decisivo, Sol acertou um ace, fazendo 1 a 0 no placar. O segundo game foi marcado por belas jogas dos dois lados, mas dois erros definiram a parcial. Cris Souza atacou uma bola na rede, cedendo o 30×40. Na sequência, a mesma Cris acertou uma bola na diagonal para empatar: 40×40. No No-Ad, Lara mandou o saque na rede, cedendo o 2 a 0 para a dupla adversária.

A partir daí Lara e Cris saíram da partida e viram Priscila e Sol fecharem o jogo em 6 a 0. O terceiro ponto saiu no smash de Sol. Já o quarto game, veio depois de dois erros da dupla adversária. Após um ataque na diagonal, Cris Souza mandou a devolução para fora: 15×40. E na sequência, Cris Mandou o saque para fora: 4 a 0. O quinto game foi de Priscila Camargo. Soltando o braço, ela fez 40×15 em um belo smash e fechou a parcial com um ataque acelerado na linha: 5 a 0.

No sexto game, Pri e Sol seguiram soltando o braço e chegaram ao 40×15 na devolução na rede de Cris Souza. No primeiro match point a dupla confirmou a vitória e o título no smash de Sol na paralela: 6 a 0 e título da Feminina C para Pri Camargo e Sol.

FEMININA OPEN (10 duplas)

Beatriz Souza/Regina Formagio 6 x 4 Fernanda Sana/Maurem Braun

As duas duplas fizeram um jogo muito equilibrado, o qual foi decidido no detalhe. No primeiro game, já teve quebra de serviço. Com as duas duplas soltando o braço no início, Fernanda mandou o saque para fora, cedendo o 15×40. Na sequência, Fê Sana sacou e Beatriz devolveu na rede: 30×40. Porém, Fernanda voltou a errar outro saque e Beatriz e Regina fizeram 1 a 0.

No segundo game, Regina e Beatriz começaram errando muito e na devolução na rede de Regina, Fernanda e Maurem fizeram 15×40. Rê e Bia conseguiram buscar o empate: primeiro Maurem mandou o smash e Beatriz devolveu na linha (30×40). Depois, Bia atacou uma bola acelerada e Fernanda não conseguiu defender (40×40). No No-Ad (ponto decisivo) Regina tentou uma largada, mas a bola ficou na rede: 1 a 1.

Mesmo com Maurem soltando o braço no saque, Regina e Beatriz fizeram 30×40 no terceiro game. Bia mandou um smash e a devolução de Fernanda ficou na rede. Na bola seguinte, Regina acertou um lobe no fundo da quadra e fez 2 a 1. No quarto game, um show de defesas dos dois lados. Com Fernanda no saque, ela e Maurem abriram 40×0, na bola para fora de Regina, após boa troca de bolas. Na sequência, outro ataque de Regina para fora, cedendo o 2 a 2.

No quinto game, Beatriz e Regina aproveitaram a dificuldade de Fernanda no saque para fazer 0x40 e fechar na jogada seguinte, após smash de Bia: 3×2. No sexto game, Maurem e Fernanda fizeram 15×40 no ataque de Beatriz na rede. Regina acertou um belo smash na paralela, descontando para 30×40. Mas na sequência, Maurem, na insistência, acertou o smash, empatando o jogo em 3 a 3.

O sétimo game foi bastante disputado. Com Maurem no saque, Regina e Beatriz fizeram 15×40 no smash na paralela de Bia. A dupla adversária foi buscar o empate na parcial graças ao smash para fora de Regina e a largada na diagonal de Maurem (40×40). No No-Ad, após belo rali, Bia acertou um ataque acelerado no fundo para fazer o 4 a 3. Só no oitavo game saiu a primeira confirmação de serviço, sendo o ponto decisivo da partida. Depois de sair tomando 15×40 na largada de Maurem na diagonal, finalizando um ótimo rali, Regina e Beatriz buscaram a virada na parcial. Primeiro Regina soltou o braço no smash e Fernanda não defendeu: 30×40. Depois, o smash de Fernanda parou na rede: 40×40. E no ponto decisivo, Maurem jogou o smash para longe, cedendo o 5 a 3.

Pressionadas, Fernanda e Maurem conseguiram fazer 40×15 na devolução de Bia na rede. Na sequência, Fe fechou o game com um ace no meio da quadra: 5×4. Sacando para o título, Beatriz e Regina fizeram 40 a 0 no ace de Bia. Na jogada seguinte, Beatriz sacou e Maurem mandou a devolução para fora. Final de jogo: vitória de Beatriz e Regina por 6 a 4 e título da Feminina Open para elas.

Open Feminina: Campeãs Bia e Regina e vice-campeãs Maurem e Fernanda Sana.

MASCULINA C (12 duplas)

Ricardo (Formiga) /Rogério 6 x 4 Guilherme Pinho/Leonardo

A grande final da Masculina C foi marcada por viradas. No primeiro game, Rogério começou soltando o braço no saque e ele e o parceiro abriram 40×0. Na bola seguinte, Ricardo atacou uma bola e Leonardo mandou a devolução na rede: 1 a 0. Porém, Guilherme e Leonardo foram buscar a virada. No segundo game, Gui Pinho acertou um smash em cima de Rogério, fazendo 40×30. Na bola seguinte, Ricardo acertou um ataque na paralela para empatar: 40 a 40. No ponto decisivo, Guilherme mandou um smash na paralela para deixar tudo igual: 1 a 1. A virada saiu no terceiro game, com direito a quebra de serviço. Com Ricardo errando muito, Guilherme e Leonardo abriram 0x40 e no smash de Léo a dupla fez 2 a 1.

Após mais um game equilibrado, Guilherme sacou e Rogério devolveu para fora, cedendo o 3 a 1. No quinto game, Gui Pinho e Leonardo estavam tomando 40×15, mas foram buscar a virada na parcial. Aproveitando os erros de devolução da dupla adversária, os dois empataram o game em 40×40. No No-Ad, Rogério sacou e Léo devolveu a bola na linha: 4 a 1. A partir daí o jogo mudou e numa grande reação Ricardo e Rogério conseguiram buscar a virada.

No sexto game, mesmo com Leonardo no saque, Ricardo e Rogério aproveitaram os muitos erros de Gui Pinho para abrir 15×40. Na sequência, foi Léo que atacou para fora, cedendo o 4 a 2. No 7º game, Ricardo e Rogério abriram 40×0 no lobe de Formiga. No lance seguinte, Guilherme atacou para fora: 4 a 3. E os erros seguiam sendo decisivos. No smash na rede de Leonardo, Ricardo e Rogério fizeram 15×40 no oitavo game. Léo chegou a descontar para 30×40, acertando um smash em cima de Rogério. Mas na bola seguinte, Gui mandou o voleio para fora, confirmando o empate de Formiga e Rogério: 4×4.

Em ótimo momento na partida, Ricardo e Rogério chegaram a virada no nono game. Com Rogério soltando o braço, a dupla fez 40×15, no smash de Rogério, após um belo rali. Depois de desperdiçar dois sets points no lobe para fora de Formiga e no saque na rede de Rogério, no ponto decisivo, o mesmo Rogério acertou outro smash para fazer o 5 a 4.

Pressionado, Leonardo foi para o saque e aproveitando a eficiência de Gui Pinho nos smashs, a dupla fez 40×30, na devolução para fora de Rogério. Tendo a chance de levar o jogo para o tie break, Léo mandou o ataque na rede, cedendo o match point para a dupla adversária. No No-Ad, após uma boa troca de bolas, Formiga acabou levantando a bola e Gui Pinho mandou o smash para fora: 6 a 4 para Rogério e Ricardo, que com uma virada sensacional conquistaram o título da Masculina C.

Masculina C: Campeões Ricardo e Rogério e vice-campeões Leonardo e Guilherme Pinho.

FEMININA D (12 duplas)

Jaque/Pri Mesquita 6 x 4 Fernanda e Sheila Costa

Dessa vez as favoritas e papa títulos da categoria em Osório não conseguiram levar a melhor e foram derrotadas na grande decisão. Mãe e Filha até saíram ganhando, mas levaram a virada rapidamente e sem encontrar o melhor jogo (algo que foi visto em praticamente toda a competição), Sheila e Fernanda acabaram sendo derrotadas por Jaque e Pri Camargo pelo placar de 6 a 4.

Sheila e Fernanda começaram mais ligadas na partida e abriram 0x40 no smash de Fê. Na sequência, Fernanda acertou outro smash para fazer 1 a 0. O empate saiu no game seguinte. Com mãe e filha errando muito, Jaque e Pri fizeram 15×40 no lobe para fora de Sheila. A bola do 1 a 1 saiu após Fernanda mandar o smash na rede. A virada veio com a primeira confirmação de serviço. Com Pri no saque, a dupla fez 40×15 no smash de Jaque na paralela. A dupla Costa chegou a buscar o empate na parcial, na devolução de Sheila na linha e na bola de Pri na rede, mas no ponto decisivo, após boa troca de bolas, Sheila mandou o smash na rede, cedendo o 2 a 1.

No quarto game, Sheila e Fernanda conseguiram o empate. Depois de saírem tomando 15×40, na devolução de Pri Camargo na diagonal, a dupla conseguiu virar a parcial. Fernanda acertou um smash e um ace para fazer 40 a 40 e no No-Ad, Jaque acabou jogando para fora o lobe, cedendo a igualdade no marcador: 2×2. O quinto game foi novamente decidido do ponto decisivo. Depois de estarem perdendo por 30×40 no smash para longe dado por Jaque, Pri Camargo acertou uma devolução no fundo após smash de Sheila: 40×40. No No-Ad, Fernanda mandou o lobe para fora, cedendo o 3 a 2.

No sexto game, mais uma quebra de serviço, ponto que acabou sendo decisivo para a partida. Com Sheila no saque, Jaque e Pri fizeram 15×40 na devolução de Pri Camargo. Mais agressivas, a dupla fechou a parcial no ataque na diagonal de Jaque: 4×2. No sétimo game, Jaque e Pri venciam por 15 a 0, quando Pri Camargo sacou em cima de Sheila. Porém Sheila ainda estava tirando a areia do rosto e o ponto acabou voltando. O lance acabou gerando um clima tenso na partida, visto que Sheila não gostou da jogada.

Com a parada, Jaque e Pri se desconcentraram e viram a dupla Costa fazer 15×40 no lobe de Fê. Na jogada seguinte, Pri Camargo sacou na rede, cedendo o 4 a 3. Já no oitavo game, após uma parcial equilibrada, Jaque acertou a devolução do saque de Fernanda, fazendo 30×40. No lance seguinte, depois de um bom rali, Fê acabou atacando a bola para fora: 5 a 3.

Naquela altura do jogo, Fernanda Costa já estava bem desestabilizada na partida, tanto que ela iniciou o nono game errando duas bolas seguidas na rede: 30×0. Mas Fernanda e Sheila aproveitaram os erros da dupla adversária e conseguiram fechar a parcial no saque na rede de Jaque: 5 a 4.

Sheila foi para o saque precisando confirmar o serviço para levar o jogo para o tie break. Em outro game com muitos erros das duas duplas, Jaque e Pri Camargo chegaram ao match point na bola para fora de Fernanda: 30×40. Na primeira chance para fechar a partida, Pri atacou para fora: 40 a 40. No ponto decisivo, Sheila sacou e Jaque devolveu a bola no fundo: 6 a 4 e título da Feminina D para Jaque e Pri Costa.

Vice-campeãs Fernanda e Sheila Costa e campeãs Jaque e Pri Mesquita.

MASCULINA D (12 duplas)

Guingo/Luiz Fernando 6 (7) x 5 (3) Zé Pisoni/Vinicius Bueno

Depois da mulher (Sheila) e da filha (Fernanda) ficarem com o vice-campeonato da Feminina D, foi a vez de Luiz Fernando entrar em quadra, ao lado de Guingo, para representar a família Costa em mais uma final. Mas ele não teve vida fácil. Considerada uma das duplas favoritas ao título, Luiz e Guingo passaram muito trabalho contra os azarões Zé e Vinicius, conseguindo a vitória apenas no tie break. Vale ressaltar que, conforme o regulamento da competição, o tie break foi disputado com a partida empatada em 5×5 e não 6 a 6 como normalmente acontece nos torneios).

Luiz iniciou sacando e ele e o parceiro fizeram 40×15 no smash para fora de Zé. Vinicius Bueno chegou a descontar com um smash na paralela, mas na sequência Vini mandou o lobe para longe, cedendo o 1 a 0. Mas Zé e Vini conseguiram a virada. Com um ace e dois erros da dupla adversária (largada de Luiz na rede e bola de Guingo para fora) Zé e Vinicius abriram 40×0 e em outro ace de Vini fizeram o 1 a 1. O terceiro game foi mais equilibrado, com Zé fazendo 30×40 com um smash no meio da quadra. Na sequência, Guingo sacou e Pisoni devolveu no pé para fazer 2 a 1, conseguindo a primeira quebra do jogo.

No quarto game, Luiz Fernando e Guingo devolveram a quebra. Com Zé no saque, a dupla aproveitou os erros de Vinicius Bueno e fechou a parcial com uma bela devolução de Guingo: 2×2. A virada saiu no quinto game. Em mais um game equilibrado, Luiz e Guingo fizeram 40×30 no ataque para fora de Pisoni. Na bola seguinte, Zé acertou o smash, fazendo 40×40. E no ponto decisivo, Zé tentou uma largada na diagonal, mas acabou jogando para fora, cedendo a virada: 3 a 2.

No sexto game, em mais uma quebra, Luiz e Guingo conseguiram fazer o quarto ponto. Na largada na linha de Luiz, eles fizeram 15×40. Mas Vinicius, com um smash e um ace, deixou tudo igual: 40×40. No No-Ad, Vini mandou o saque na rede: 4 a 2. Em um momento complicado na partida, Bueno e Pisoni conseguiram uma reação e viraram o jogo novamente.

Aproveitando os erros da dupla adversária, Vinicius e Zé abriram 0x40 no smash de Pisoni. Após Vini atacar a bola na antena, Zé acertou outro smash para confirmar a quebra e descontar para 4 a 3. No game seguinte, os dois não deram chances para a dupla adversária e com dois aces de Zé fecharam a parcial, igualando o marcador em 4 a 4. Com Zé voando em quadra, a dupla conseguiu a virada no nono game. Mesmo com Luiz no saque, Bueno e Pisoni fizeram 0x40 no smash de Zé. No lance seguinte, Zé deu uma largada, Luiz tentou defender, mas a bola não passou da rede: 5 a 4.

Sacando para o título, Vinicius Bueno acabou errando demais. Foi no saque dele na rede, que Guingo e Luiz fizeram 0x40 e no smash para fora de Vini, os dois fecharam o game, empatando a partida em 5 a 5 e levando a decisão do título para o tie break.

TIE BREAK – Guingo e Luiz Fernando começaram melhores e abriram 2 a 0 na largada na diagonal de Luiz e no saque na rede de Zé. Porém, Vinicius e Zé buscaram a virada. Primeiro, Pisoni acertou um ace na linha para descontar: 2 a 1. Luiz sacou e Vini devolveu no fundo para empatar: 2 a 2. A virada também veio com Bueno: após Guingo acabar levantando uma bola, Vini soltou o braço no smash para fazer 3 a 2.

Com a chance de ampliar, Vinicius mandou a largadinha na rede, cedendo o 3 a 3. Na bola seguinte, Zé mandou um smash e Guingo devolveu no fundo da quadra: 4 a 3. No lance, Vini acabou tentando ir na bola e acabou sentindo câimbra, caindo na quadra. Após receber atendimento a partida continuou.

A parada acabou esfriando Pisoni e Bueno que não conseguiram mais voltar para a partida e viram o título escapar. Zé mandou um smash na rede, cedendo o 5 a 3. No lance seguinte, Vini tentou um lobe, mas a bola não passou: 6 a 3. E no último ponto, Zé sacou para fora. Final de jogo! Vitória de Guingo e Luiz Fernando por 7 a 3 e título da Masculina D para eles.

Masculina D: Campeões Guingo e Luiz Fernando e vice-campeões Zé Pisoni e Vini Bueno.

FEMININA INICIANTE (nove duplas)

Jéssica Lima/Vanessa 6 x 1 Ana Vargas/Márcia

A categoria foi marcada por muitos tie breaks, tendo cinco em 13 partidas, confirmando o equilíbrio entre as duplas da Iniciante Feminina. Porém, o que foi visto nos demais jogos não aconteceu na final. Ana e Márcia chegaram a fazer 1 a 0. Elas saíram tomando 15×40 no smash de Jéssica na paralela, mas foram buscar a virada na parcial: no smash na rede de Jéssica, no ataque de Ana no fundo e no lobe de Vanessa para fora.

No segundo game, aproveitando os erros de Márcia na recepção, Jéssica e Vanessa fizeram 30×0. Sacando muito, Vanessa acertou dois aces (o segundo na linha), confirmando o serviço e empatando a partida em 1 a 1. A virada veio no game seguinte, com direito a primeira quebra do jogo. Em uma parcial equilibrada, Márcia foi sacar com o placar em 30×40 e na devolução de Jéssica na paralela, Vanessa e a parceira fizeram 2 a 1. Depois disso, Jéssica e Vanessa tomaram conta da partida e abriram vantagem no marcador.

No quarto game, a dupla fez 40×0 na devolução de Márcia para fora no lobe de Vanessa. Após acertar uma devolução, Márcia mandou a bola seguinte na rede, cedendo o 3 a 1. Com Ana no saque, Vanessa e Jéssica abriram 0x40 e no lobe para fora de Márcia fecharam o quinto game: 4 a 1. Com Jéssica jogando muito, ela e a parceira fizeram 40×30 no sexto game, no ace de Vanessa. No lance seguinte, Jéssica acertou outro smash para fazer 5 a 1.

No sétimo game, com Márcia no saque, Vanessa e Jéssica venciam a parcial por 15×30 quando Márcia desabou em quadra sentindo câimbras. Após receber atendimento, Márcia bem que tentou voltar, mas ela não conseguia nem apoiar a perna no chão. Não conseguindo voltar, Vanessa e Jéssica foram confirmadas como as campeãs da categoria, sendo dada a vitória na final pelo placar de 6 a 1.

Finalistas da Iniciante Feminina: Vanessa, Márcia, Jéssica e Ana.

MISTA C (12 duplas)

André Valentim/Paola Scheffer 6 x 2 Filé/Priscila Camargo

André e Paola começaram melhores na partida e abriram 2 a 0. No primeiro game, a dupla fez 0x40 no smash na diagonal de André. Em outro smash de André, Priscila não conseguiu defender, cedendo o 1 a 0. Com a dupla soltando o braço, eles fizeram 40×15 na segunda parcial, no smash de Paola. Filé chegou a descontar em um smash em cima de Paola, mas na sequência, André fechou o game com um smash no meio fundo.

Depois do começo mais devagar, Filé e Priscila entraram no jogo e buscaram o empate. Em um game equilibrado, André mandou um smash na rede no ponto decisivo: 2 a 1. O empate saiu na parcial seguinte. Em um game horroroso de Paola, ela conseguiu mandar dois saques e um lobe para fora: 30×40. Em outro erro de saque, dessa vez para fora, Filé e Priscila conseguiram o empate em 2 a 2.

No quinto game, quem começou a errar muito foi a dupla de Filé e Pri. No smash na rede de Filé, André e Paola abriram 0x40 e após boa troca de bolas, Filé mandou o smash para fora: 3 a 2. No sexto game, mais um festival de erros de Filé e Pri. Com direito a três erros seguidos na recepção, eles viram André e Paola abrirem 40×0 na parcial. Filé chegou a descontar com um smash, mas André soltando a pancada num smash fez o 4 a 2.

Nessa altura, Filé e Pri estavam fora da partida e sem ânimo para reagir e buscar uma virada. Com um saque na rede e dois para fora de Filé, André e Paola ficaram a um ponto do título. No oitavo game, muitos erros das duas duplas. Na devolução de André na rede, Filé e Priscila fizeram 30×40. Na sequência, Paola sacou e Pri devolveu na rede: 40×40. No No-Ad, após bom rali, Filé atacou para fora, cedendo o 6 a 2 para André e Paola e o título da dupla da Mista C para a dupla.

Finalistas da Mista C: Filé, André, Paola e Pri Camargo.

MISTA INICIANTE (10 duplas)

Bruno/Maíra 6 x 4 Renan Rosa/Fernanda Bassani

A dupla de Palmares começou melhor na partida e saiu abrindo 2 a 0 no marcador. Depois de saírem tomando 40×30 no smash de Renan, Bruno e Maíra buscaram a virada com duas bolas de Bruno: na primeira, ele mandou um lobe que Renan não conseguiu defender. Já no ponto decisivo, Bruno devolveu o saque de Fernanda com um smash na diagonal: 1 a 0. No segundo game, com Bruno no saque, a dupla fez 40×0 no smash de Bruno. Na sequência, Maíra deu um ataque e Fernanda furou na hora de dar o smash: 2 a 0.

Depois do início ruim, Fernanda e Renan conseguiram empatar a partida. Aproveitando os erros da dupla adversária, eles fecharam a parcial após dois lobes para fora (um de Bruno e outro de Maíra). Em mais um erro de Maíra, em outro ataque para fora, Fernanda e Renan fizeram 30×40 no quarto game. Na bola seguinte, Bruno deu um smash e Fê Bassani devolveu no fundo para fazer o 2 a 2.

O quinto game foi de muitos erros das duas duplas. No saque para fora de Fernanda, Bruno e Maíra fizeram 30×40. Na sequência, Renan teve que tentar duas vezes para acertar o smash e deixar tudo igual: 40×40. No No-Ad, após boa troca de bolas, Bruno definiu o ponto com um ataque na diagonal: 3 a 2. No sexto game, Bruno estava voando. Com dois aces e um smash na paralela ele e a parceira venciam por 40×30. No lance seguinte, após mais uma troca de bolas, Maíra fechou a parcial com uma bola no fundo: 4 a 2. No sétimo game, Bruno seguia jogando demais e voando a cada smash. A dupla de Palmares vencia por 40×30, quando Renan acertou um smash para deixar tudo igual:40×40. No ponto decisivo, Bruno mandou um smash na paralela e Fernanda não conseguiu devolver: 5 a 2.

Em um oitavo game equilibrado, Fernanda Bassani apareceu para definir a parcial com duas largadinhas seguidas, descontando para 5 a 3. No nono game, após dois lindos ralis, Fernanda acertou um lobe para fazer 40×15. Bruno chegou a descontar com um smash, mas Fê Bassani definiu a parcial com um ace: 5 a 4. No décimo game, Bruno chamou a responsabilidade e contando com a ajuda da fita, o smash dele caiu na quadra adversária: 40×15. No primeiro match point, a dupla de Palmares do Sul confirmou o título. Bruno sacou e Fernanda devolveu na rede: 6 a 4.

Mista Iniciante: Campeões Maíra e Bruno e vice-campeões Renan e Fernanda Bassani.

MISTA D (13 duplas)

Luiz Fernando/Liza Uhmann 6 x 4 Anderson/Jaque

Já passava da 0h e 30min de segunda (30), quando as duplas entraram em quadra para a disputa da final. O confronto colocava frente a frente dois campeões: De um lado Luiz Fernando que havia vencido a Masculina D com Guingo e do outro, Jaque, que havia vencido a Feminina D, ao lado de Pri Mesquita. Além de definir quem seria o destaque da competição, já que um dos dois levaria o segundo troféu de campeão para casa, a final ainda seria uma espécie de revanche, visto que Jaque tinha derrotado Sheila e Fernanda Costa, mulher e filha de Luiz Fernando.

O confronto começou equilibrado. Com Luiz no saque, Anderson e Jaque fizeram 30×40 no smash de Jaque. Em outro smash de Jaque, que Guingo não conseguiu defender foi fechada a primeira parcial. No segundo game, Luiz e Liza fizeram 30×40 no smash na rede de Jaque. Na sequência Anderson sacou e Luiz Fernando devolveu na rede: 40×40. No No-Ad, Anderson tentou um smash na diagonal, mas jogou para fora, cedendo o empate em 1 a 1.

Com Luiz e Liza errando muito no 3º game, Anderson e Jaque fizeram 15×40 na devolução para fora de Liza. No primeiro set point, Anderson mandou o smash na rede, mas na sequência o próprio Anderson, com uma largada na diagonal, fez o 2 a 1. Mas Luiz e Liza não desanimaram e foram a buscar a virada. No quarto game, Jaque sacou e Luiz Fernando devolveu com um lobe, fazendo o 30×40. Na bola seguinte, Jaque mandou o lobe para fora, cedendo o empate: 2×2. A virada saiu na primeira confirmação de serviço da partida: em um game marcado pelos erros das duas duplas, no ataque para fora de Anderson, Luiz e Liza fizeram 40×30 e no lance seguinte, Luiz finalizou a parcial com um lobe: 3 a 2.

No sexto game, os erros continuaram. Anderson atacou na rede, cedendo o 15×40. Depois de Luiz errar duas largadas seguidas (uma na rede e outra para fora), no No-Ad, Jaque errou o smash na paralela: 4 a 2 para Luiz e Liza. Mas a vantagem não durou muito. No sétimo game, Liza mandou um ataque na rede (15×40) e na bola seguinte ela não conseguiu defender o smash de Jaque: 4 a 3. Já o oitavo game foi marcado por belos ralis, com lindas defesas das duas duplas. Anderson acertou um smash em cima de Liza, fazendo o 40×15 e no lance seguinte, Jaque sacou e Liza devolveu para fora, cedendo o empate em 4 a 4.

Luiz Fernando foi para o saque e num game decisivo, Anderson acabou sentindo a pressão. O atleta errou dois ataques seguidos (um na rede e um para fora), confirmando o quinto ponto de Luiz e Liza. No décimo game, Anderson foi para o saque precisando confirmar o serviço para levar a partida para o tie break. Ele começou a largar o braço e no smash de Jaque, Anderson e a parceira fizeram 40×15, ficando a uma bola de fechar a parcial. Porém, Luiz e Liza não se entregaram e foram buscar o empate no game: Depois de um belo rali, Luiz Fernando fez 30×40 com uma bola na diagonal. Na sequência, em uma bola que ia para fora, Jaque tentou a devolução, mas mandou na rede: 40×40. No ponto decisivo, Luiz mandou um lobe, Anderson acabou ficando na indecisão se ia ou não ia no lance e a bola acabou caindo dentro da quadra. Final de jogo! Vitória de Luiz Fernando e Liza pelo placar de 6 a 4 e título da Mista D para eles.

Mista D: Campeões Luiz Fernando e Liza e vice-campeões Jaque e Anderson.

Fotos: Lucas Rodrigues

