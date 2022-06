Vila Olímpica recebe Supercopa Gauchinho de Futsal

Arsenal Barra de Norte (Tramandaí) foi vice-campeão da competição.

OSÓRIO – No último dia cinco de junho, o ginásio da Vila Olímpica recebeu a XIII Supercopa Gauchinho de Futsal.A competição, primeira vez realizada na cidade, foi organizada pelaEscolinha Golaço e Imagem Eventos Esportivos, em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Ao todo, oito equipes no Litoral Norte e de Porto Alegre participaram do Torneio, que contou com 120 atletas de até 17 anos. O grande campeão foi o time do São Vicente (Capão da Canoa), que derrotou o a Arsenal Barra Norte (Tramandaí) na grande final. Além do título, o São Vicente teve o Goleiro Menos Vazado (Ronald) e o Destaque da Final (Yago). Já o Arsenal teve o artilheiro da competição: David.

HOMENAGEM – Durante a competição, foi realizada uma homenagem ao ex-jogador de futsal Índio.Com passagens de destaque pelo Internacional e seleção brasileira, Índio acumulou mais de 40 títulos, incluindo um Mundialito e três Copas Américas.

Ex-jogador Índio (esquerda) ao lado de Ricardo Pacheco, um dos organizadores da competição.

Fotos: PMO

