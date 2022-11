Vila Olímpica receberá competições esportivas no final de semana

OSÓRIO – O final de semana será de muito esporte na Vila Olímpica. No sábado (19), a partir das 8h e 30min, acontecerá a Copa Osório de Voleibol. Ao todo, 10 equipes disputarão o título da competição.

No Masculino, seis times serão divididos em dois grupos com três, onde jogarão entre si, avançando os dois melhores de cada para as semifinais. O grupo A é formado por Conceitos, DF Sports e IFRS. Já a chave B conta com os times do Bohêmios, Bons Ventos e Loud. Já no Feminino, quatro equipes jogarão um quadrangular, onde avançarão as duas melhores para a grande final. A competição será disputada pelos seguintes times: Bons Ventos, Conceitos, É as Gurias e Ellas.

FUTSAL

No domingo (20), a partir das 9h, acontecerá a Copa Guri Bom de Bola – Sub-16. Oito equipes foram divididas em dois grupos com quatro, onde jogarão entre si, avançando as duas melhores de cada chave para as semifinais. No grupo A estão os times do Cupim, Fúria, Juventus e Roma. Já na chave B estão as seguintes equipes: Apollo, Avante, Bahia Show e Fênix.

Lembrando que ambas as competições acontecerão no ginásio A da Vila Olímpica, na Avenida Marcílio Dias, 850, no bairro Medianeira. Os jogos são realizados pela prefeitura municipal e a entrada é gratuita e liberada a toda comunidade osoriense.

Foto: Divulgação