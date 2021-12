A votação da Consulta Popular 2021 que iniciou na última segunda-feira (22), segue até esta terça-feira (30). A comunidade do Litoral Norte pode escolher um projeto dos cinco disponíveis na cédula deste ano para a região. A votação está sendo realizada de forma digital por meio do aplicativo Colab e do site: consultapopular.rs.gov.br. Pode votar qualquer pessoa maior de 16 anos, com título eleitoral.

Serão destinados pelo Estado, um total de 30 milhões no orçamento para prioridades escolhidas pela população. O Litoral Norte terá à disposição para a votação na Consulta Popular deste ano os seguintes projetos:

1 – Construção de um centro esportivo em Tramandaí, para que crianças e adolescente possam conhecer a modalidade esportiva Ginástica Artística, assim como outras modalidades como o Atletismo, uma vez que o Litoral Norte não possui iniciativas em relação à ginástica para a comunidade em geral.

2 – Em Turismo, criação e integração de rotas e destinos turísticos regionais. Garantindo o avanço e o desenvolvimento econômico dos municípios da região.

3 – Em Obras, manutenção das estradas vicinais.

4 – Em Desenvolvimento Econômico, na perspectiva da retomada da gestão Covid 19 nas vidas de todos e no desenvolvimento da cidade e da região, necessário investimento em qualificação profissional.

5 – Em Agricultura e Pecuária, contratação de equipe técnica especializada para desenvolvimento de projeto visando a sucessão e a permanência do jovem no meio rural.

Das cinco propostas, apenas a mais votada será contemplada com recursos no orçamento de 2022 do Governo do Estado. Os resultados finais serão divulgados em dois de dezembro.

Foto: Divulgação

