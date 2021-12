Chegou ao final na noite de terça-feira (30/11), o Campeonato Municipal de Beach Tennis (Tênis de Areia). A competição, que contou com aproximadamente 90 duplas, teve início no dia 08/12 (veja mais em jornalmomento.com.br). A partida que encerrou o Torneio foi entre William/Chipa e Bruno/Gustavo. O duelo definiu a dupla campeã da categoria Masculino B. O jogo ocorreu na quadra do Garden Beach Sports, na Borússia.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio. Willian e Chipa abriram o marcador. Com Willian sacando, a dupla fechou o 1º game com um smash de Chipa no meio da quadra. O empate veio no game seguinte. Com um saque forçado, Bruno e Gustavo chegaram a abrir 40 a 0 no game, com direito a dois aces de Gustavo. No final, Bruno acertou um smash, deixando a partida empatada em 1 a 1.

O terceiro game começou com Willian e Chipa abrindo 40×0. Porém, Bruno e Gustavo reagiram e foram buscar, fazendo 40 a 40. No ponto do game, após uma defesa da dupla adversária, a bola sobrou em cima da rede, ficando fácil para Chipa mandar um smash e fazer 2 a 1 no placar. O empate, novamente veio no game seguinte. Com Bruno no saque, a dupla abriu 40×0. Na sequência, Gustavo acertou um smash na diagonal, deixando tudo igual: 2 a 2.

O saque forçado foi uma tendência de toda a partida, sendo um fator decisivo no confronto. Foi o saque forte de Willian que fez sua dupla abrir 40 a 0 no quinto game. A bola do 3 a 2 saiu em um novo smash de Chipa. No sexto game houve a primeira quebra de serviço da partida. Gustavo começou acertando dois aces, fazendo 30×0 na parcial. Depois disso, o jogador acabou se desconcentrando e com quatro erros seguidos (dois saques e um smash na rede, além de um ataque para fora), ele viu a dupla adversária virar o game e fazer 4 a 2 no marcador.

Bruno e Gustavo ameaçaram uma reação e conseguiram empatar o jogo. No 7º game, a dupla conseguiu neutralizar o saque de Chipa com uma boa devolução. No final, os dois saques para fora de Chipa deram o terceiro ponto para a dupla. O empate saiu após um game disputado. Com a parcial empatada em 40×40, Bruno sacou para o ponto decisivo. Após troca de bolas, Gustavo deu um smash no fundo da quadra, Chipa tentou a devolução, mas a bola dele foi para fora: 4 a 4.

Willian foi para o saque no nono game e após acertar dois aces seguidos, fechou a parcial, fazendo 5 a 4 na partida. Com Willian e Chipa podendo fechar o jogo, Gustavo foi pressionado para o saque. O 10º game começou emocionante, com direito a dois ralis logo no início, com cada dupla vencendo um. Na sequência Gustavo acabou errando o saque na rede, deixando a parcial em 15×30. No saque seguinte, ace de Gustavo e o empate em 30×30.

Novamente um erro de Gustavo: dessa vez ele tentou um lobe e acabou jogando a bola para fora, deixando Willian e Chipa com dois match points. Na primeira chance de fechar o jogo, Willian mandou para a bola para fora na devolução do saque de Gustavo: 40×40. No ponto decisivo, Gustavo sacou, houve defesa da dupla adversária e na sequência, Bruno acabou jogando o lobe para fora, dando a vitória e o título para Willian e Chipa pelo placar de 6 a 4.

A seguir veja todos os premiados, por categorias, do Municipal de Beach Tennis:

MASCULINO B

1 os – Willian e Chipa

Willian e Chipa 2 os – Bruno e Gustavo

Bruno e Gustavo MASCULINO C

1 os – Guilherme e Gregori

Guilherme e Gregori 2 os – Evandro e Alexandre

Evandro e Alexandre MASCULINO D

1 os – Everton e André

Everton e André 2 os – Filé e Titiu

Filé e Titiu FEMININO B

1 as – Fernanda e Fabian

Fernanda e Fabian 2 as – Maurren e Kaila

Maurren e Kaila FEMININO C

1 as – Ane e Daia Camargo

Ane e Daia Camargo 2 as – Dani e Ciba

Dani e Ciba FEMININO D

1 as – Nani e Grazi

Nani e Grazi 2 as – Cris e Andressa

Cris e Andressa MISTO B

1 os – Willian e Milena

Willian e Milena 2 os – Theo e Maurren

Theo e Maurren MISTO C

1 os – Christian e Ane

Christian e Ane 2 os – Guilherme e Dani

Guilherme e Dani MISTO D

1 os – Igor e Nani

Igor e Nani 2 os – Mario e Grazi

Mario e Grazi INDIVIDUAL FEMININO B

1ª – Milena

Milena 2ª – Daia

MUNICIPAL DE FUTEVÔLEI – Entre os dias sete e oito de dezembro vai ser realizado no Soul Beach, o Campeonato Municipal de Futevôlei. A competição vai contar com dezenas de duplas da cidade. Além dos jogos está previsto um show com o Dj. Juninho, no dia 07/12.

Chipa e Willian, ao lado do organizador da competição, Maurício Bublitz e dos vice-campeões do Masculino B: Bruno e Gustavo.

Fotos: Lucas Rodrigues

