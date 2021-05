O zagueiro do Grêmio Walter Kannemann esteve na segunda-feira (24), reunido com o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, e o vice-prefeito da cidade, Régis Cacetinho. Também esteve presente na reunião o empresário Jorge Luiz Alimon, diretor da Construtora Alimon, empresa gaúcha do ramo da construção civil, a qual o zagueiro gremista é parceiro.

Alimon aproveitou a ocasião para apresentar o projeto da instalação da empresa no município do Litoral Norte. “O Kannemann e eu temos conversado muito nos últimos tempos sobre possibilidades de investimentos aqui no Estado. Enxergamos Imbé com um grande potencial. Tenho casa aqui há alguns anos e hoje tive a oportunidade de trazê-lo para conhecer a cidade, apresentar nossas ideias e iniciar este relacionamento”, destacou o empresário.

Ique destacou a importância da visita e falou sobre os ganhos que Imbé vai conseguir com a nova empresa. “Para nós é uma honra receber uma empresa de grande porte na área da construção civil e que tem a parceria de um grande jogador como o Kannemann, ambos dispostos a investir na nossa cidade. É resultado de um grande momento que a nossa cidade vive, com novas empresas em diversas áreas e investidores dispostos a expandir seus negócios aqui, gerando emprego e renda para nossos moradores”, declarou o prefeito de Imbé.

Foto: PMI