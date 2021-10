Os mais de dois milhões de condutores habilitados do Rio Grande do Sul, já podem utilizar o Whatsapp para consultar débitos de trânsito e realizar pagamentos de multas e impostos parcelando em até 12 vezes no cartão de crédito, ou à vista, utilizando o PIX. A novidade é resultado da parceria entre a Zapay, startup especializada no parcelamento de débitos de trânsito e na desburocratização dos processos de pagamentos e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-RS).

“Com a pandemia, os processos relacionados ao pagamento de débitos de trânsito acabaram ficando atrasados. Por isso, um serviço eficiente e seguro para o parcelamento de débitos, em um estado que conta com mais de 2 milhões de condutores é de extrema importância para facilitar a vida da população e não poderia deixar de ser prestado. A Zapay surgiu para atender essa demanda de mercado, usando tecnologia para facilitar a vida do condutor”, destaca Callebe Mendes, CEO da Zapay.

Como funciona o serviço da Zapay?

Para ter acesso aos serviços disponibilizados pela Zapay, os condutores devem entrar em contato com o Detran-RS pelo Whatsapp no número (11) 4949-5983. No canal, o atendimento da Zapay solicitará a placa e o Renavam do veículo. Com essas informações, o sistema disponibilizará a lista de débitos com o motivo, o valor e a data de vencimento de cada um deles. O usuário poderá optar por pagar um ou mais débitos e ao finalizar o processo, receberá os comprovantes de pagamento pelo próprio Whatsapp. Caso não haja débitos ou o cliente não tenha interesse em regularizar sua situação, o número poderá ficar salvo para novas consultas.

Os valores podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito, ou à vista usando Pix. Os serviços estão disponíveis também pelo site do Detran-RS (www.detran.rs.gov.br). O órgão ainda informa que o processo é totalmente automático e sem intervenção manual.

Confira o passo a passo para consultar ou pagar seus débitos de trânsito pelo Whatsapp do Detran –RS:

– Envie mensagens diretamente pelo celular: (11) 4949-5983;

– É preciso ter os dados do veículo, como placa e Renavam, para ter acesso à consulta de débitos;

– Em seguida serão disponibilizados todos os débitos que podem ser parcelados;

– Selecione os débitos que gostaria de quitar e, em seguida, faça o pagamento via cartão de crédito (em até 12 vezes) ou Pix.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some