No sábado (30/11), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Mostardas, prendeu preventivamente uma mulher de 38 anos de idade, suspeita de ser mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida na última quarta-feira (27/11), em Mostardas. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no interior da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), quando ela estava no estabelecimento penal em visita ao seu companheiro. A diligência contou com apoio da Direção e dos agentes penitenciários.

Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Jr., na data do crime a Brigada Militar efetuou a prisão em flagrante de uma mulher e a apreensão em flagrante de um adolescente, executores do crime. Autuados em flagrante pela Polícia Civil, converteu-se em preventiva a prisão em flagrante da mulher e decretou-se a internação provisória do adolescente.

“No bojo da investigação criminal há elementos probatórios suficientes que permitirão a responsabilização criminal de todos os envolvidos, mandantes e executores. O crime tem relação com o tráfico ilícito de drogas”, disse o delegado.

A presa foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro de ocorrência policial. Após, foi conduzida ao Presídio Estadual Feminino de Torres (PEFT), onde vai permanecer à disposição da Justiça.